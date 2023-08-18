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ФОМ: Путину доверяют 75 процентов россиян - РИА Новости, 18.08.2023
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11:35 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/putin-1890783650.html
ФОМ: Путину доверяют 75 процентов россиян
ФОМ: Путину доверяют 75 процентов россиян - РИА Новости, 18.08.2023
ФОМ: Путину доверяют 75 процентов россиян
Большинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:35
2023-08-18T11:35
общество
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Большинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 77% россиян ответили, что хорошо, около 11% считают, что плохо, 12% затруднились с ответом. Доверяют главе государства 75% россиян, 15% скорее не доверяют, 10% затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 11-13 августа 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение"
ФОМ: Путину доверяют 75 процентов россиян

Опрос ФОМ: 75% россиян доверяют Путину, 77% положительно оценивают его работу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Большинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".
На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 77% россиян ответили, что хорошо, около 11% считают, что плохо, 12% затруднились с ответом.
Доверяют главе государства 75% россиян, 15% скорее не доверяют, 10% затруднились с ответом.
Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 11-13 августа 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"
 
 
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