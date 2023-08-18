https://ria.ru/20230818/putin-1890783650.html
ФОМ: Путину доверяют 75 процентов россиян
ФОМ: Путину доверяют 75 процентов россиян - РИА Новости, 18.08.2023
ФОМ: Путину доверяют 75 процентов россиян
Большинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:35
2023-08-18T11:35
2023-08-18T11:35
общество
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6b38a9da050082621a50fab2a36d9c.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Большинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 77% россиян ответили, что хорошо, около 11% считают, что плохо, 12% затруднились с ответом. Доверяют главе государства 75% россиян, 15% скорее не доверяют, 10% затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 11-13 августа 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230817/rossiya-1890671912.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37a341357fd567801cf0a4ce30485d7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение"
ФОМ: Путину доверяют 75 процентов россиян
Опрос ФОМ: 75% россиян доверяют Путину, 77% положительно оценивают его работу
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Большинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса
Фонда "Общественное мнение".
На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 77% россиян ответили, что хорошо, около 11% считают, что плохо, 12% затруднились с ответом.
Доверяют главе государства 75% россиян, 15% скорее не доверяют, 10% затруднились с ответом.
Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 11-13 августа 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
ВЦИОМ: больше половины россиян считают свою страну лучшей в мире