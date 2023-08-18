https://ria.ru/20230818/putin-1890783650.html

ФОМ: Путину доверяют 75 процентов россиян

ФОМ: Путину доверяют 75 процентов россиян - РИА Новости, 18.08.2023

ФОМ: Путину доверяют 75 процентов россиян

Большинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:35

2023-08-18T11:35

2023-08-18T11:35

общество

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Большинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 77% россиян ответили, что хорошо, около 11% считают, что плохо, 12% затруднились с ответом. Доверяют главе государства 75% россиян, 15% скорее не доверяют, 10% затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 11-13 августа 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230817/rossiya-1890671912.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"