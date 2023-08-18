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Никто не ожидал. Во Франции заявили о внезапном ударе Путина по Западу
Никто не ожидал. Во Франции заявили о внезапном ударе Путина по Западу - РИА Новости, 18.08.2023
Никто не ожидал. Во Франции заявили о внезапном ударе Путина по Западу
Сырьевая стратегия, разработанная Москвой, поставила крест на попытках Запада лишить ее притока капитала. Об этом пишет La Nouvelle Tribune. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T08:52
2023-08-18T08:52
2023-08-18T12:49
экономика
россия
москва
китай
владимир путин
международное энергетическое агентство
санкции в отношении россии
цены на нефть
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сырьевая стратегия, разработанная Москвой, поставила крест на попытках Запада лишить ее притока капитала. Об этом пишет La Nouvelle Tribune."Согласно последнему ежемесячному отчету Международного энергетического агентства, в прошлом месяце российская нефть торговалась по цене 64,41 доллара за баррель. Эта цена пробивает потолок в 60 долларов, установленный G7 в прошлом году", — говорится в статье.Издание отмечает, что после вступления в силу лимита цен Россия смогла получить рекордные доходы от продажи энергоресурсов. Только в июле она заработала 15,3 миллиарда долларов на экспорте сырой нефти и топлива, что почти на 20 процентов больше, чем месяцем ранее, пишет автор. Он также обращает внимание на то, что в то время как многие западные страны ужесточили антироссийские санкции, Китай по-прежнему поддерживает крепкие торговые отношения с Россией. Так, таможня КНР сообщила о значительном увеличении импорта российской нефти, что свидетельствует о растущем доверии между Москвой и Пекином, несмотря на международную напряженность, заключает газета.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и виток инфляции в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, москва, китай, владимир путин, международное энергетическое агентство, санкции в отношении россии, цены на нефть
Экономика, Россия, Москва, Китай, Владимир Путин, Международное энергетическое агентство, Санкции в отношении России, Цены на нефть
Никто не ожидал. Во Франции заявили о внезапном ударе Путина по Западу
LNT: сырьевая стратегия России позволила ей справиться с санкциями
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Сырьевая стратегия, разработанная Москвой, поставила крест на попытках Запада лишить ее притока капитала. Об этом пишет La Nouvelle Tribune
.
"Согласно последнему ежемесячному отчету Международного энергетического агентства, в прошлом месяце российская нефть торговалась по цене 64,41 доллара за баррель. Эта цена пробивает потолок в 60 долларов, установленный G7 в прошлом году", — говорится в статье.
Издание отмечает, что после вступления в силу лимита цен Россия смогла получить рекордные доходы от продажи энергоресурсов. Только в июле она заработала 15,3 миллиарда долларов на экспорте сырой нефти и топлива, что почти на 20 процентов больше, чем месяцем ранее, пишет автор.
Он также обращает внимание на то, что в то время как многие западные страны ужесточили антироссийские санкции, Китай по-прежнему поддерживает крепкие торговые отношения с Россией. Так, таможня КНР сообщила о значительном увеличении импорта российской нефти, что свидетельствует о растущем доверии между Москвой и Пекином, несмотря на международную напряженность, заключает газета.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и виток инфляции в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
МЭА: Россия в июле получила крупнейшую с ноября выручку от экспорта нефти