https://ria.ru/20230818/putin-1890745244.html

Никто не ожидал. Во Франции заявили о внезапном ударе Путина по Западу

Никто не ожидал. Во Франции заявили о внезапном ударе Путина по Западу - РИА Новости, 18.08.2023

Никто не ожидал. Во Франции заявили о внезапном ударе Путина по Западу

Сырьевая стратегия, разработанная Москвой, поставила крест на попытках Запада лишить ее притока капитала. Об этом пишет La Nouvelle Tribune. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T08:52

2023-08-18T08:52

2023-08-18T12:49

экономика

россия

москва

китай

владимир путин

международное энергетическое агентство

санкции в отношении россии

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890449404_0:136:3074:1865_1920x0_80_0_0_835939a7b08f1cb9a6d01a164009b65e.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сырьевая стратегия, разработанная Москвой, поставила крест на попытках Запада лишить ее притока капитала. Об этом пишет La Nouvelle Tribune."Согласно последнему ежемесячному отчету Международного энергетического агентства, в прошлом месяце российская нефть торговалась по цене 64,41 доллара за баррель. Эта цена пробивает потолок в 60 долларов, установленный G7 в ​​прошлом году", — говорится в статье.Издание отмечает, что после вступления в силу лимита цен Россия смогла получить рекордные доходы от продажи энергоресурсов. Только в июле она заработала 15,3 миллиарда долларов на экспорте сырой нефти и топлива, что почти на 20 процентов больше, чем месяцем ранее, пишет автор. Он также обращает внимание на то, что в то время как многие западные страны ужесточили антироссийские санкции, Китай по-прежнему поддерживает крепкие торговые отношения с Россией. Так, таможня КНР сообщила о значительном увеличении импорта российской нефти, что свидетельствует о растущем доверии между Москвой и Пекином, несмотря на международную напряженность, заключает газета.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и виток инфляции в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230811/neft-1889498367.html

россия

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, москва, китай, владимир путин, международное энергетическое агентство, санкции в отношении россии, цены на нефть