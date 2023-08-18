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"Лучше не становится". Пушков расшифровал новый шаг США на Украине
"Лучше не становится". Пушков расшифровал новый шаг США на Украине - РИА Новости, 18.08.2023
"Лучше не становится". Пушков расшифровал новый шаг США на Украине
Решение Вашингтона о передаче Украине истребителей F-16 направлено на создание иллюзии о поддержке Киева со стороны США, такое мнение выразил сенатор Алексей... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T01:48
2023-08-18T01:48
2023-08-18T01:48
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алексей пушков
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МОСКВА 18 авг — РИА Новости. Решение Вашингтона о передаче Украине истребителей F-16 направлено на создание иллюзии о поддержке Киева со стороны США, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Отправка Украине F-16 — значимый с политической точки зрения, но в основном символический шаг. США важно продемонстрировать свою упорную поддержку Украины, и передача нескольких военных самолетов через союзников, пусть даже в следующем году, призвана служить подтверждением" — написал Пушков.По его словам, ситуация для США и Украины "лучше не становится". Именно поэтому передача нескольких истребителей F-16 "призвана создать иллюзию военной перспективы" для Киева и Запада, добавил парламентарий.Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американских властей передало, что США одобрили передачу Украине истребителей четвертого поколения F-16 из Дании и Нидерландов по завершении подготовки пилотов ВСУ. Источник РИА Новости в Белом доме подтвердил эту информацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20230814/f-16-1889908758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, алексей пушков, вооруженные силы украины, f-16
В мире, США, Украина, Алексей Пушков, Вооруженные силы Украины, F-16
"Лучше не становится". Пушков расшифровал новый шаг США на Украине
Пушков назвал отправку Украине F-16 символическим шагом