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"Лучше не становится". Пушков расшифровал новый шаг США на Украине - РИА Новости, 18.08.2023
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01:48 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/pushkov-1890729322.html
"Лучше не становится". Пушков расшифровал новый шаг США на Украине
"Лучше не становится". Пушков расшифровал новый шаг США на Украине - РИА Новости, 18.08.2023
"Лучше не становится". Пушков расшифровал новый шаг США на Украине
Решение Вашингтона о передаче Украине истребителей F-16 направлено на создание иллюзии о поддержке Киева со стороны США, такое мнение выразил сенатор Алексей... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T01:48
2023-08-18T01:48
в мире
сша
украина
алексей пушков
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА 18 авг — РИА Новости. Решение Вашингтона о передаче Украине истребителей F-16 направлено на создание иллюзии о поддержке Киева со стороны США, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.&quot;Отправка Украине F-16 — значимый с политической точки зрения, но в основном символический шаг. США важно продемонстрировать свою упорную поддержку Украины, и передача нескольких военных самолетов через союзников, пусть даже в следующем году, призвана служить подтверждением&quot; — написал Пушков.По его словам, ситуация для США и Украины "лучше не становится". Именно поэтому передача нескольких истребителей F-16 "призвана создать иллюзию военной перспективы" для Киева и Запада, добавил парламентарий.Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американских властей передало, что США одобрили передачу Украине истребителей четвертого поколения F-16 из Дании и Нидерландов по завершении подготовки пилотов ВСУ. Источник РИА Новости в Белом доме подтвердил эту информацию.
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в мире, сша, украина, алексей пушков, вооруженные силы украины, f-16
В мире, США, Украина, Алексей Пушков, Вооруженные силы Украины, F-16
"Лучше не становится". Пушков расшифровал новый шаг США на Украине

Пушков назвал отправку Украине F-16 символическим шагом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА 18 авг — РИА Новости. Решение Вашингтона о передаче Украине истребителей F-16 направлено на создание иллюзии о поддержке Киева со стороны США, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«

"Отправка Украине F-16 — значимый с политической точки зрения, но в основном символический шаг. США важно продемонстрировать свою упорную поддержку Украины, и передача нескольких военных самолетов через союзников, пусть даже в следующем году, призвана служить подтверждением" — написал Пушков.

По его словам, ситуация для США и Украины "лучше не становится". Именно поэтому передача нескольких истребителей F-16 "призвана создать иллюзию военной перспективы" для Киева и Запада, добавил парламентарий.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американских властей передало, что США одобрили передачу Украине истребителей четвертого поколения F-16 из Дании и Нидерландов по завершении подготовки пилотов ВСУ. Источник РИА Новости в Белом доме подтвердил эту информацию.
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
В США признали, что F-16 не помогут контрнаступлению ВСУ
14 августа, 11:10
 
В миреСШАУкраинаАлексей ПушковВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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