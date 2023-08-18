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ПСБ за год удвоил количество терминалов оплаты в точках МСП - РИА Новости, 18.08.2023
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13:12 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/psb-1890814023.html
ПСБ за год удвоил количество терминалов оплаты в точках МСП
ПСБ за год удвоил количество терминалов оплаты в точках МСП - РИА Новости, 18.08.2023
ПСБ за год удвоил количество терминалов оплаты в точках МСП
ПСБ установил более 100 тысяч активных терминалов оплаты по банковским картам в точках продаж компаний сегмента малого и среднего предпринимательства, увеличив... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:12
2023-08-18T13:12
россия
псб (банк псб)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ПСБ установил более 100 тысяч активных терминалов оплаты по банковским картам в точках продаж компаний сегмента малого и среднего предпринимательства, увеличив за год количество подключений на 80%, сообщает пресс-служба банка. "Мы продолжаем развивать свою эквайринговую сеть и отмечаем сохраняющуюся востребованность инструментов для безналичных расчетов между продавцом и покупателем. Среди них стабильно высоким спросом пользуются привычные всем POS-терминалы. Бизнес видит преимущества в подключении устройств приема платежей, среди которых не только удобство и скорость расчетов, но также снижение расходов на хранение и транспортировку наличности", - цитирует пресс-служба слова вице-президента, директора департамента эквайринга ПСБ Никиты Хомутова. По его словам, за прошедший год количество терминалов, установленных ПСБ, выросло почти вдвое. При этом, более чем на 50% вырос и объем платежей, которые проходят через них, что говорит о желании клиентов торговых точек использовать банковские карты вместо наличных.
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россия, псб (банк псб)
Россия, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ за год удвоил количество терминалов оплаты в точках МСП

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ПСБ установил более 100 тысяч активных терминалов оплаты по банковским картам в точках продаж компаний сегмента малого и среднего предпринимательства, увеличив за год количество подключений на 80%, сообщает пресс-служба банка.
"Мы продолжаем развивать свою эквайринговую сеть и отмечаем сохраняющуюся востребованность инструментов для безналичных расчетов между продавцом и покупателем. Среди них стабильно высоким спросом пользуются привычные всем POS-терминалы. Бизнес видит преимущества в подключении устройств приема платежей, среди которых не только удобство и скорость расчетов, но также снижение расходов на хранение и транспортировку наличности", - цитирует пресс-служба слова вице-президента, директора департамента эквайринга ПСБ Никиты Хомутова.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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По его словам, за прошедший год количество терминалов, установленных ПСБ, выросло почти вдвое. При этом, более чем на 50% вырос и объем платежей, которые проходят через них, что говорит о желании клиентов торговых точек использовать банковские карты вместо наличных.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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