https://ria.ru/20230818/psb-1890814023.html

ПСБ за год удвоил количество терминалов оплаты в точках МСП

ПСБ за год удвоил количество терминалов оплаты в точках МСП - РИА Новости, 18.08.2023

ПСБ за год удвоил количество терминалов оплаты в точках МСП

ПСБ установил более 100 тысяч активных терминалов оплаты по банковским картам в точках продаж компаний сегмента малого и среднего предпринимательства, увеличив... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:12

2023-08-18T13:12

2023-08-18T13:12

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. ПСБ установил более 100 тысяч активных терминалов оплаты по банковским картам в точках продаж компаний сегмента малого и среднего предпринимательства, увеличив за год количество подключений на 80%, сообщает пресс-служба банка. "Мы продолжаем развивать свою эквайринговую сеть и отмечаем сохраняющуюся востребованность инструментов для безналичных расчетов между продавцом и покупателем. Среди них стабильно высоким спросом пользуются привычные всем POS-терминалы. Бизнес видит преимущества в подключении устройств приема платежей, среди которых не только удобство и скорость расчетов, но также снижение расходов на хранение и транспортировку наличности", - цитирует пресс-служба слова вице-президента, директора департамента эквайринга ПСБ Никиты Хомутова. По его словам, за прошедший год количество терминалов, установленных ПСБ, выросло почти вдвое. При этом, более чем на 50% вырос и объем платежей, которые проходят через них, что говорит о желании клиентов торговых точек использовать банковские карты вместо наличных.

https://ria.ru/20230818/psb-1890783522.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб)