https://ria.ru/20230818/psb-1890783522.html

ПСБ провел обучающую игру по финансовой грамотности на форуме "Армия-2023"

ПСБ провел обучающую игру по финансовой грамотности на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 18.08.2023

ПСБ провел обучающую игру по финансовой грамотности на форуме "Армия-2023"

Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2023" приняли участие в обучающей игре по финансовой грамотности "Время денег", которую провели... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:34

2023-08-18T11:34

2023-08-18T11:34

россия

кубинка

форум "армия — 2023"

псб (банк псб)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2023" приняли участие в обучающей игре по финансовой грамотности "Время денег", которую провели сотрудники ПСБ, сообщает пресс-служба банка. В деловой игре приняли участие сотрудники предприятий ОПК, военнослужащие, ключевые партнеры и клиенты банка. В процессе игры участники решали различные финансовые вопросы, такие как формирование сбережений, эффективное управление кредитной нагрузкой, контроль и планирование расходов при управлении личным бюджетом, эффективное использование разных финансовых продуктов и инструментов фондового рынка для получения дополнительного дохода и приумножения капитала. Таким образом участники проработали различные стратегии финансового поведения, закрепили навыки управления личными средствами, формирования финансовой дисциплины и теперь могут применять полученные знания для более эффективного решения повседневных финансовых задач. "Благополучие и финансовая стабильность людей во многом зависят от уровня их финансовой культуры и навыков эффективного и безопасного управления личными средствами в современном цифровом мире. ПСБ как социально ответственный банк уделяет особое внимание формированию правильных моделей финансового поведения своих клиентов, развитию их цифровой и финансовой грамотности и разработке соответствующих образовательных программ и методик. В частности, сейчас мы активно внедряем среди зарплатных клиентов, в том числе военнослужащих и сотрудников ОПК, обучающую игровую практику "Время денег". В результате наши клиенты лучше ориентируются в различных финансовых инструментах, эффективнее управляют сбережениями и кредитами, используют правила защиты личных финансовых данных, в том числе при оплате в интернете, формируют ответственное отношение к финансам и инвестициям", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя блока розничного бизнеса ПСБ Мигеля Маркарянца. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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россия

кубинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, кубинка, форум "армия — 2023", псб (банк псб)