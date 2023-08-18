https://ria.ru/20230818/proverka-1890793742.html

Епархия начала служебную проверку из-за освящения памятника Сталину

Епархия начала служебную проверку из-за освящения памятника Сталину - РИА Новости, 18.08.2023

Епархия начала служебную проверку из-за освящения памятника Сталину

Великолукская епархия заявила о проведении служебной проверки действий священнослужителей на открытии памятника Иосифу Сталину на территории завода "Микрон". Об РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:02

2023-08-18T12:02

2023-08-18T13:56

религия

иосиф сталин (джугашвили)

великие луки

русская православная церковь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Великолукская епархия заявила о проведении служебной проверки действий священнослужителей на открытии памятника Иосифу Сталину на территории завода "Микрон". Об этом сообщается на сайте епархии. Открытие памятника состоялось 15 августа, один из священников епархии совершил обряд освящения монумента. "Участие в данном мероприятии, без благословения и согласования с епархиальным управлением, приняли священнослужители Великолукской епархии. На данный момент проводится служебная проверка", - говорится в сообщении. Как подчеркивает пресс-служба Великолукской епархии, действия священников отражают их личные взгляды и убеждения.

https://ria.ru/20230817/klirik-1890564245.html

великие луки

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иосиф сталин (джугашвили), великие луки, русская православная церковь