https://ria.ru/20230818/primore-1890786870.html

В Приамурье закупят климатическое оборудование для овощехранилища

В Приамурье закупят климатическое оборудование для овощехранилища - РИА Новости, 18.08.2023

В Приамурье закупят климатическое оборудование для овощехранилища

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил поддержать аграриев Константиновского района, которые в качестве эксперимента выращивают лук, и приобрести... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:40

2023-08-18T11:40

2023-08-18T11:40

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890784685_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3194b6373f46016d49dbb08c05379bda.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил поддержать аграриев Константиновского района, которые в качестве эксперимента выращивают лук, и приобрести климатическое оборудование для овощехранилища Амурского казачьего колледжа, сообщает правительство Амурской области на сайте. Крестьянское хозяйство "Пчела", расположенное возле села Коврижки, с 1992 года развивает семья Шелихан. Хозяйство занимается растениеводством и овощеводством. Аграрии в качестве эксперимента в этом году посадили лук разных сортов на двух гектарах. Для дальнейшего развития предприятию необходимо специальное оборудование. Губернатор поручил региональному Минсельхозу проработать возможность помощи в приобретении техники. "Здесь работают люди, у которых действительно горят глаза. Выращивать лук в Амурской области – интересный и непростой эксперимент. На поле сейчас видим хороший результат. Посмотрим на финальное качество продукта, и как он будет храниться. В развитии хозяйства поможем", - сказал Орлов. Овощехранилище в Константиновке отремонтировали в прошлом году по поручению главы региона: сделали кровлю и электропроводку, а после передали Амурском казачьему колледжу. Оно используется для обучения специалистов, в планах сделать дополнительный образовательный модуль по направлению переработка и хранение овощей и картофеля, а также на базе колледжа переобучать специалистов предприятий области, в которых уже есть хранилища или которые планируют их построить. Также здесь хранят выращенные на учебных полях овощи и картофель. По словам руководителя учреждения, для того, чтобы овощехранилище заработало на полную мощность, необходимо специальное климатическое оборудование, его примерная стоимость 17 миллионов рублей. Губернатор поручил профильному министерству поддержать учебное учреждение. "Руководство казачьего колледжа работает эффективно. Овощехранилище создает дополнительные условия для обучения и работы студентов. Кроме того, здесь хранятся овощи местного производства, которые потом поступают в бюджетные учреждения. Минсельхозу поручаю проработать вопрос о приобретение климатического оборудования. Считаю, что колледж нужно поддержать", - сказал губернатор. Глава Приамурья также оценил ход уборочной кампании на предприятии "Ключи". Зерновые в этом году, по словам руководителя Виктора Пыжова, заняли площадь свыше 2,6 тысячи гектаров. Аграрии уже собрали урожай с 1,7 тысячи гектаров и намолотили почти 5 тысяч тонн зерна. Хозяйство использует отечественную технику. Всего в Константиновском районе засеяли 19,7 тысячи гектаров зерновыми культурами. Сельхозкультуры уже убрали с полей на площади более 11 тысяч гектаров, отмечается в сообщении.

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, василий орлов (губернатор)