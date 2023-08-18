https://ria.ru/20230818/prilepin-1890849935.html

Миронов рассказал о состоянии Прилепина

Миронов рассказал о состоянии Прилепина - РИА Новости, 18.08.2023

Миронов рассказал о состоянии Прилепина

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин выздоравливает и рвётся на передовую, он свою мечту осуществит, заявил лидер партии СРЗП... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:07

2023-08-18T15:07

2023-08-18T15:10

захар прилепин

сергей миронов

общество

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин выздоравливает и рвётся на передовую, он свою мечту осуществит, заявил лидер партии СРЗП Сергей Миронов. "Захар Прилепин... Он выздоравливает... Он рвётся снова туда на передовую и он свою мечту, конечно, осуществит", - сказал он на форуме "Территория смыслов". Ранее сопредседателю партии "Справедливая Россия - За Правду" Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе, сообщила его пресс-служба. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Форум "Территория смыслов" проходит в пятый раз в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Он продлится до 2 сентября. Форум соберет молодых профессионалов самых разных отраслей - от лингвистов и блогеров до экологов и IT-специалистов. В рамках мероприятия пройдет семь тематических смен: "Мыслить", "Убеждать", "Учить", "Помогать", "Творить", "Открывать", "Служить". В каждой из них примут участие 350 человек, а также финальная смена из 150 лучших выпускников предыдущих заездов.

https://ria.ru/20230814/prilepin-1889890862.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

захар прилепин, сергей миронов, общество, подрыв автомобиля захара прилепина