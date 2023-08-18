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Миронов рассказал о состоянии Прилепина - РИА Новости, 18.08.2023
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15:07 18.08.2023 (обновлено: 15:10 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/prilepin-1890849935.html
Миронов рассказал о состоянии Прилепина
Миронов рассказал о состоянии Прилепина - РИА Новости, 18.08.2023
Миронов рассказал о состоянии Прилепина
Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин выздоравливает и рвётся на передовую, он свою мечту осуществит, заявил лидер партии СРЗП... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:07
2023-08-18T15:10
захар прилепин
сергей миронов
общество
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин выздоравливает и рвётся на передовую, он свою мечту осуществит, заявил лидер партии СРЗП Сергей Миронов. "Захар Прилепин... Он выздоравливает... Он рвётся снова туда на передовую и он свою мечту, конечно, осуществит", - сказал он на форуме "Территория смыслов". Ранее сопредседателю партии "Справедливая Россия - За Правду" Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе, сообщила его пресс-служба. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Форум "Территория смыслов" проходит в пятый раз в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Он продлится до 2 сентября. Форум соберет молодых профессионалов самых разных отраслей - от лингвистов и блогеров до экологов и IT-специалистов. В рамках мероприятия пройдет семь тематических смен: "Мыслить", "Убеждать", "Учить", "Помогать", "Творить", "Открывать", "Служить". В каждой из них примут участие 350 человек, а также финальная смена из 150 лучших выпускников предыдущих заездов.
https://ria.ru/20230814/prilepin-1889890862.html
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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захар прилепин, сергей миронов, общество, подрыв автомобиля захара прилепина
Захар Прилепин, Сергей Миронов, Общество, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Миронов рассказал о состоянии Прилепина

Миронов: Прилепин выздоравливает и рвётся на передовую

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Захар Прилепин выздоравливает и рвётся на передовую, он свою мечту осуществит, заявил лидер партии СРЗП Сергей Миронов.
«
"Захар Прилепин... Он выздоравливает... Он рвётся снова туда на передовую и он свою мечту, конечно, осуществит", - сказал он на форуме "Территория смыслов".
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
14 августа, 09:47
Ранее сопредседателю партии "Справедливая Россия - За Правду" Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе, сообщила его пресс-служба.
Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Форум "Территория смыслов" проходит в пятый раз в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Он продлится до 2 сентября. Форум соберет молодых профессионалов самых разных отраслей - от лингвистов и блогеров до экологов и IT-специалистов. В рамках мероприятия пройдет семь тематических смен: "Мыслить", "Убеждать", "Учить", "Помогать", "Творить", "Открывать", "Служить". В каждой из них примут участие 350 человек, а также финальная смена из 150 лучших выпускников предыдущих заездов.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Покушение на Прилепина: охота на российских лидеров мнений продолжается
6 мая, 15:36
 
Захар ПрилепинСергей МироновОбществоПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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