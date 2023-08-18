https://ria.ru/20230818/premiya-1890811190.html

Премию "Экспортер года" вручили победителям в Приволжском федокруге

Премию "Экспортер года" вручили победителям в Приволжском федокруге - РИА Новости, 18.08.2023

Премию "Экспортер года" вручили победителям в Приволжском федокруге

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Приволжском федеральном округе. По решению комиссии,... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:02

2023-08-18T13:02

2023-08-18T13:03

экономика

россия

вероника никишина

дмитрий махонин

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Приволжском федеральном округе. По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Из года в год производители товаров и услуг Приволжского федерального округа показывают высокие результаты в области экспортной торговли - в условиях любых экономических воздействий множество компаний, будь то крупные машиностроительные холдинги или малые предприятия, производящие игрушки из дерева, налаживают новые экспортные связи и развивают существующие, заслуживая одобрение конкурсных комиссий премии "Экспортер года". Российский экспортный центр готов оказывать любое содействие этим и многим другим предприятиям, задумывающимся или уже занимающимся экспортной деятельностью", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Приволжский федеральный округ всегда выделялся развитой и разнообразной промышленностью. Здесь сконцентрировано около половины от всего объема российского экспорта технологий. Премия "Экспортер года" позволяет компаниям заявить о себе, повышает их престиж, облегчает заключение партнерских соглашений и стимулирует предприятия к дальнейшему развитию. Поздравляю победителей из Приволжья и желаю им дальнейших успехов на федеральном этапе конкурса", - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков."Экспорт продукции АПК из регионов Приволжского федерального округа ежегодно демонстрирует стабильный рост. Позитивная динамика наблюдается по экспорту зерновой и масложировой продукции, а также продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности. Среди регионов-экспортеров лидируют Саратовская область, Республика Татарстан и Самарская область. В них мы видим много компаний поставщиков кондитерских и мучных изделий, что говорит о высокой востребованности данной продукции за рубежом", - отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин."Востребованность производимой продукции на глобальных рынках — важнейший индикатор уровня конкурентоспособности во многих отраслях. Благодаря конкурсу "Экспортер года" мы фиксируем ежегодный рост экспортного потенциала регионов. Сейчас, в условиях глобальной перестройки логистических цепочек, у компаний есть отличная возможность найти новые рынки сбыта и доказать, что российская продукция обладает высоким качеством и может достойно выдержать конкуренцию на зарубежных рынках. Группа ВЭБ со своей стороны готова оказывать экспортерам весь комплекс мер поддержки", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.Лидером округа по экспортным результатам стал Пермский край, у которого 18 призовых мест, далее следует Саратовская область, у которой 6 призовых мест.По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, экспортерам региона оказывается системная поддержка Правительством России и региональными властями. "В частности мы активно представляем возможности наших компаний на международных и зарубежных форумах. Это дает хороший эффект во взаимодействии с дружественными странами: только по итогам 2022 года объем экспорта предприятий Пермского края увеличился на 30%, до 10 миллиардов долларов", – подчеркнул Дмитрий Махонин."Наша область всегда была одним из ведущих аграрных регионов Приволжья. И самый высокий экспортный потенциал - у компаний, связанных с сельским хозяйством. Это производители масложировой продукции, удобрений, сельхозкультур. Именно они вошли в число победителей конкурса. Премия "Экспортер года" позволяет выявить и лидеров среди небольших компаний, которые активно продвигают за рубежом свои товары и услуги – например, в ИТ-индустрии. Обязательно будем их поддерживать, чтобы они смогли раскрыть свои экспортные возможности", - сказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.В этом году все компании, которые подали заявку на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года", получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для МСП от Группы Российского экспортного центра: символичные 2023 рубля вне зависимости от суммы гарантии (но не более 10 миллионов рублей, в соответствии с условиями продукта). Это сертификат на получение услуги "Гарантия. Возврат НДС для МСП" от Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ). Им может воспользоваться не только непосредственно само предприятие-участник конкурса, но и любая его "дочерняя" организация или деловой партнер, которым участник конкурса готов передать свой сертификат. Сертификат позволяет достичь 50-кратной выгоды по сравнению со стандартными условиями получения этой гарантии.По итогам заседания экспертной комиссии первые места в номинациях заняли:"Экспортером года в сфере промышленности" у крупного бизнеса стало АО "Соликамскбумпром", Пермский край. Экспортирует бумагу для гофрирования, бумагу газетную в рулонах. Второе место - АО "ГНЦ НИИАР", Ульяновская область. Экспортирует радионуклидные препараты, третье - БФ АО "Апатит", Саратовская область. Экспортирует аммофос высший сорт, монокальций фосфат кормовой.Победителем в этой же номинации у МСП стало ООО ТД "Пермский ДСК", Пермский край. Экспортирует пиломатериалы, плиты ДВП, пеллеты. Второе место - ООО "РУСЭКСПОРТА", Кировская область. Экспортирует cухие обрезные пиломатериалы, строганные профилированные изделия, третье место - ООО "Форт-Телеком", Пермский край. Экспортирует коммутаторы для видеонаблюдения, оптические модули, инжекторы, уличные шкафы для размещения оборудования, комплекты крепления, телематические терминалы."Экспортер года в сфере машиностроения" у крупного бизнеса АО "Глазовский завод Металлист", Удмуртская Республика. Экспортирует вентиляторы осевые, тиски слесарные, тиски станочные, вентиляторы центробежные. Второе место у ООО "ПФ Сокол", Пермский край. Экспортирует винтовые забойные двигатели, ясы, амортизаторы наддолотные. Третье место у ООО "ЭЛКАМ", Пермский край, которое экспортирует штанговые насосы, газосепараторы, части насосов, камеры трубные окалины, скребки скважинные, шотки канатныеВ этой же номинации у малого и среднего бизнеса победило ООО "ПК "Агромастер", Республика Татарстан, которое экспортирует анкерные посевные комплексы, пневматические посевные комплексы, комбинированные посевные комплексы. На втором месте ООО "Аркто", Чувашская Республика, занимающееся экспортом холодильных и морозильных шкафов, аппаратов шоковой заморозки. На третьем месте ООО "АвтоГазТранс", Самарская область. Оно экспортирует прицепы и полуприцепы, насосы дозировочные, стенды испытательные, колена и отводы.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" у крупного бизнеса заняло АО "НМЖК", Нижегородская область, которое экспортирует туалетное мыло твердое, мыло туалетное мягкое, мыло хозяйственное. Второе - АО "Самараагропромпереработка", Самарская область, экспортирует шроты подсолнечные, лузгу подсолнечную, масло растительное подсолнечное. На третьем - ООО "Волгатрейд", Саратовская область, экспортирует горох, нут, чечевицу, сафлор, кориандр, пшеницу.Среди МСП в этой же номинации победило ООО "Агро-Рост Экспорт", Республика Татарстан. Экспортирует сельскохозяйственную продукцию, второе место - ООО "Лебяжский ЗРМ", Кировская область. Экспортирует рапсовые масла. Третье место у ООО "Группа Компаний КМК", Чувашская Республика, оно экспортирует горчицу, семена льна, семена эспарцета, гречиху."Экспортером года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)" среди крупного бизнеса стало ООО "РУСАГРО-САРАТОВ", Саратовская область. Экспортирует маргариновую продукцию, заменители молочного жира, жиры специального назначения. Второе место у ООО "СОРДИС", Нижегородская область. Экспортирует водку, коньяк, настойки горькие, настойки сладкие, джин. На третьем месте АО "Кондитерская фабрика "Пермская", Пермский край, экспортирует батончики сливочные, батончики шоколадные, пастилки.Среди малого и среднего бизнеса в этой же категории победило ООО "Услада", Самарская область. Экспортирует печенье, вафли, зефир. Второе место у ООО "Радуга", Пермский край. Экспортирует шоколадные конфеты, тоффи, карамели. Третье место у ООО "Митжел", Оренбургская область, которое экспортирует колбасные изделия."Экспортером года в сфере услуг" у крупного бизнеса стало ООО "ЗАВОД ИНКОМ", Нижегородская область. Экспортирует комплекты проводов для свечей зажигания и комплекты проводов.У малого бизнеса в этой номинации победило ООО "Манхай", Республика Мордовия. Оказывает услуги по разработке программного обеспечения. На втором месте ООО "Центр "ФОРВАРД", Саратовская область. Оказывает услуги по консультированию по работе с программными продуктами, доработку программных продуктов. Третье место у ООО "ПНПК", Пермский край. Оказывает услуги по ремонту сухих газодинамических уплотнений, инженерное сопровождение работ по плановому техническому обслуживанию и ремонту компрессорного оборудования."Трейдером года" у крупного бизнеса стало АО "Атомстройэкспорт", Нижегородская область. Экспортирует печатные книги, брошюры, трубы, прутки, цистерны, резервуары, баки. На втором месте ООО "БумХимИнвест", Пермский край. Экспортирует картон плоских слоев, бумагу для гофрирования и полуцеллюлозы, крахмал кукурузный. Третье - ООО "1А", Ульяновская область. Экспортирует гайки, аккумуляторы свинцовые, работающие с жидким электролитом, воздушные винты.Среди малого и среднего бизнеса первое место в номинации "Трейдер года" досталось ООО "СладЭкс", Кировская область, которое экспортирует мучные кондитерские изделия. Второе место у ООО "ТД Уралхимсорб", Пермский край. Экспортирует активированный древесный уголь. Третье место у ООО "Компания Бизнес Партнер", Оренбургская область. Экспортирует бытовую химию, средства гигиены, изделия медицинского назначения.В номинации "Новая география" у крупного бизнеса победило ООО "МЕТТА", Республика Башкортостан, которое экспортирует эргономичные офисные кресла, комплектующие для офисных кресел. На втором месте ООО "БумХимИнвест", Пермский край. Экспортирует картон плоских слоев, бумагу для гофрирования и полуцеллюлозы. На третьем месте АО "Глазовский завод Металлист", Удмуртская Республика. Экспортирует вентиляционное и шахтное оборудование, тиски слесарные, тиски станочные, калориферы."Прорывом года" у малого и среднего бизнеса стало ООО "НПО "ГалилеоСкай", Пермский край. Экспортирует специальное оборудование для мониторинга транспорта. Второе - ООО "Радуга", Пермский край. Экспортирует шоколадные конфеты, тоффи, карамели. Третье - ООО ПП "СПЕЦДЕТАЛЬ", Чувашская Республика. Экспортирует продукцию для промышленных предприятий.Победителем в номинации "Ответственный экспортер ESG" у крупного бизнеса стало АО "ГНЦ НИИАР", Ульяновская область, которое экспортирует радионуклидные препараты, радионуклидные источники. На втором месте - ПАО "Уфаоргсинтез", Республика Башкортостан. Экспортирует углеводороды и прочую нефтехимическую продукцию, на третьем - АО "Соликамскбумпром", Пермский край. Экспортирует лигносульфонаты, бумагу газетную в рулонах.В этой же номинации среди малого и среднего бизнеса победило АО "АРТ-Оснастка", Республика Башкортостан, которое экспортирует услуги по технологической оснастке обсадных колонн и оборудования для закачивания скважин. Второе место у ООО "ВЭЛТ", Самарская область. Экспортирует развивающие пазлы, декоративные объемные карты из дерева и акрила. Третье место у ООО "Тенториум", Пермский край. Экспортирует косметику, драже, мучные пищевые продукты."Лучшей женщиной-экспортер" в сфере крупного бизнеса стала генеральный директор масложирового бизнес-направления ГК "Русагро-Саратов" (Саратовская область) Наталья Корой. Компания экспортирует маргариновую продукцию, заменители молочного жира, жиры специального назначения. Второе место у руководителя коммерческого департамента компании ООО "БумХимИнвест" (Пермский край) Ирины Туровой. Компания экспортирует картон плоских слоев, бумага для гофрирования и полуцеллюлозы, крахмал кукурузный. На третьем месте управляющий директор АО "Глазовский завод Металлист" (республика Удмуртия) Анна Мильчакова. Компания экспортирует вентиляторы осевые, тиски слесарные, тиски станочные, вентиляторы центробежные."Лучшая женщина-экспортер" у малого и среднего бизнеса - директор ООО "СладЭкс" (Кировская область) Анна Горохова. Компания экспортирует распиловочные станки, бары для МКБ, комплекты резцов, цепи для баров. Второе место у директора ООО "ТД "Уралхимсорб" (Пермский край) Ольги Шергиной. Компания экспортирует активированный древесный уголь. На третьем месте Алина Симонова - индивидуальный предприниматель (Саратовская область). Компания экспортирует парфюмерно-косметические средства."Лучшим молодым предпринимателем-экспортером" в сфере МСП стала Арина Спицына, генеральный директор ООО "Алый Парус" (Иркутская область), компания экспортирует коробки из гофрированного картона (б/у).В новой номинации для МСП "Лучший экспортер в сфере электронной торговли" победило ООО "Ураллесэкспорт", Республика Башкортостан. Компания экспортирует пиломатериалы хвойных, лиственных пород, лесоматериал лиственных, хвойных пород. Второе место у ООО "Тенториум", Пермский край. Компания экспортирует косметику, драже, мучные пищевые продукты. Третье место у ООО "Русшпала", Оренбургская область. Компания экспортирует шпалы, опоры ЛЭП, пиломатериалы.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Лучших экспортеров России - победителей и призеров федерального этапа - наградят в Москве на форуме "Сделано в России" 19-20 октября. На форум уже открыта регистрация на сайте.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

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Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, дмитрий махонин, российский экспортный центр (рэц)