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Власти предупредили о возможных звуках взрывов в различных районах Крыма - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/preduprezhdenie-1890740824.html
Власти предупредили о возможных звуках взрывов в различных районах Крыма
Власти предупредили о возможных звуках взрывов в различных районах Крыма - РИА Новости, 18.08.2023
Власти предупредили о возможных звуках взрывов в различных районах Крыма
В Крыму из-за уничтожения взрывоопасных предметов в пятницу в различных районах Крыма могут быть слышны звуки взрывов, сообщил в своем телеграм-канале советник... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T07:43
2023-08-18T07:43
специальная военная операция на украине
происшествия
ленинский район
олег крючков
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. В Крыму из-за уничтожения взрывоопасных предметов в пятницу в различных районах Крыма могут быть слышны звуки взрывов, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: с. Урожайное, с. Пионерское, с. Доброе Симферопольский район с 10.00 до18.00, пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, с. Чистополье, Ленинский район с 10.00 до 18.00. Возможны звуки взрывов", - написал Крючков. Он также призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
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ленинский район
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происшествия, ленинский район, олег крючков, республика крым, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ленинский район, Олег Крючков, Республика Крым, Россия
Власти предупредили о возможных звуках взрывов в различных районах Крыма

Крючков: в различных районах Крыма в пятницу могут быть слышны звуки взрывов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на проспекте Мира в Москве
Автомобиль полиции на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции на проспекте Мира в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. В Крыму из-за уничтожения взрывоопасных предметов в пятницу в различных районах Крыма могут быть слышны звуки взрывов, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: с. Урожайное, с. Пионерское, с. Доброе Симферопольский район с 10.00 до18.00, пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, с. Чистополье, Ленинский район с 10.00 до 18.00. Возможны звуки взрывов", - написал Крючков.
Он также призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛенинский районОлег КрючковРеспублика КрымРоссия
 
 
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