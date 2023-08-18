https://ria.ru/20230818/preduprezhdenie-1890740824.html

Власти предупредили о возможных звуках взрывов в различных районах Крыма

Власти предупредили о возможных звуках взрывов в различных районах Крыма - РИА Новости, 18.08.2023

Власти предупредили о возможных звуках взрывов в различных районах Крыма

В Крыму из-за уничтожения взрывоопасных предметов в пятницу в различных районах Крыма могут быть слышны звуки взрывов, сообщил в своем телеграм-канале советник... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T07:43

2023-08-18T07:43

2023-08-18T07:43

специальная военная операция на украине

происшествия

ленинский район

олег крючков

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости. В Крыму из-за уничтожения взрывоопасных предметов в пятницу в различных районах Крыма могут быть слышны звуки взрывов, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: с. Урожайное, с. Пионерское, с. Доброе Симферопольский район с 10.00 до18.00, пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, с. Чистополье, Ленинский район с 10.00 до 18.00. Возможны звуки взрывов", - написал Крючков. Он также призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

https://ria.ru/20230818/bespilotnik-1890734432.html

ленинский район

республика крым

россия

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происшествия, ленинский район, олег крючков, республика крым, россия