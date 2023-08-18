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День географа - РИА Новости, 18.08.2023
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00:29 18.08.2023
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День географа
День географа - РИА Новости, 18.08.2023
День географа
День географа ежегодно отмечается в России 18 августа. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2020 году. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T00:29
2023-08-18T00:29
справки
день географа в россии
россия
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День географа ежегодно отмечается в России 18 августа. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2020 году. Официально он отмечается в России только в четвертый раз, однако, по словам члена-корреспондента Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией биогеографии Института географии РАН Аркадия Тишкова, еще в 1930-х годах устанавливался День географа. В этот день проходили мероприятия и выставки в Государственном центральном географическом музее в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) традиция ушла. В 1950-1960-х годах география получила статус профессии, тысячи географов работали в Академии наук СССР, ГОСПЛАНе, министерствах и ведомствах, в отраслевых институтах. Так, постепенно, внимание к географии возрастало. С ростом интереса к этой науке вернулась традиция праздновать День географа.В 2019 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был утвержден ряд мер, направленных на популяризацию географии и повышение престижа профессии географа. Среди прочего глава государства поручил правительству установить профессиональный праздник – День географа.18 августа (6 августа по старому стилю) было выбрано датой празднования, так как именно в этот день в 1845 году по повелению императора Николая I было основано Русское географическое общество (РГО). РГО стало одной из первых общественных организаций нашей страны и вошло в четверку старейших географических обществ мира.С первых лет своего существования Географическое общество развернуло обширную экспедиционную, издательскую и просветительную деятельность. Оно внесло значительный вклад в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, полярных территорий, а также таких стран, как Иран, Индия и др. Эти исследования связаны с именами известных путешественников – Николая Северцова, Ивана Мушкетова, Николая Пржевальского, Григория Потанина, Михаила Певцова, Григория и Михаила Грумм-Гржимайло, Петра Семенова-Тян-Шанского, Владимира Обручева, Петра Козлова, Николая Миклухо-Маклая, Александра Воейкова, Льва Берга и многих других.В советское время Географическое общество сосредоточилось на относительно небольших, но глубоких и всесторонних региональных исследованиях, а также крупных теоретических обобщениях. Сегодня РГО остается двигателем развития географической науки и ее популяризации в нашей стране. Только за последнее десятилетие РГО были реализованы проекты, в которых приняли участие миллионы человек в России и мире: это международная образовательная акция "Географический диктант", фотоконкурс "Самая красивая страна", ежегодная международная просветительская акция "Ночь географии", многочисленные экспедиции на территории от Калининграда до Курил и многие другие. Обществом оказывается грантовая поддержка научных исследований, реализуются программы защиты редких видов животных, ведутся фенологические наблюдения. Русское географическое общество насчитывает более 22 тысяч членов в России и за рубежом. Региональные отделения Общества открыты в 85 субъектах Российской Федерации. Общество объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей, – всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств.За последние десятилетия современная география ушла далеко вперед и перестала быть той наукой, которая базируется на запоминании названий стран или листании атласа с природными зонами и полезными ископаемыми. Современная география – это высокотехнологичная область науки и практики, она исследует закономерности пространственной организации природных и социальных систем. На основе сложнейших математических моделей современная география изучает глобальные изменения климата и окружающей среды, влияние на них природных и антропогенных факторов и адаптацию экосистем к этим изменениям. Сегодня экспедиционные отряды географов работают в самых разных точках нашей страны, включая Камчатку, Алтай, Большой Кавказ, Русскую равнину, материковую и островную часть Арктики и т.д. День географа – это праздник специалистов в области географии, людей смежных профессий, способствующих популяризации географии в России и за ее пределами. Кроме того, по мнению старшего научного сотрудника отдела социально-экономической географии Института географии РАН, декана факультета географии и геоинформационных технологий Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Николая Куричева, этот праздник,еще и напоминание для лиц, принимающих ключевое участие в развитии страны, о важности решения комплексных географических проблем, таких как изменение климата. Учреждение Дня географа, по словам эксперта, было своевременным и актуальным, так как для решения нужны как фундаментальные географические исследования, так и работы специалистов-географов в прикладных сферах государственного и корпоративного управления.В День географа традиционно проходят различные мероприятия, способствующие популяризации географических знаний и росту престижа профессии географа: лекции, кинопоказы, выставки, связанные с РГО и географическими открытиями, и др. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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справки, день географа в россии, россия
Справки, День географа в России, Россия

День географа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка фотографирует глобус в штаб-квартире Русского географического общества в доходном доме Московского купеческого общества
Девушка фотографирует глобус в штаб-квартире Русского географического общества в доходном доме Московского купеческого общества - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка фотографирует глобус в штаб-квартире Русского географического общества в доходном доме Московского купеческого общества. Архивное фото
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День географа ежегодно отмечается в России 18 августа. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2020 году.
Официально он отмечается в России только в четвертый раз, однако, по словам члена-корреспондента Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией биогеографии Института географии РАН Аркадия Тишкова, еще в 1930-х годах устанавливался День географа. В этот день проходили мероприятия и выставки в Государственном центральном географическом музее в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) и Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) традиция ушла. В 1950-1960-х годах география получила статус профессии, тысячи географов работали в Академии наук СССР, ГОСПЛАНе, министерствах и ведомствах, в отраслевых институтах. Так, постепенно, внимание к географии возрастало. С ростом интереса к этой науке вернулась традиция праздновать День географа.
В 2019 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был утвержден ряд мер, направленных на популяризацию географии и повышение престижа профессии географа. Среди прочего глава государства поручил правительству установить профессиональный праздник – День географа.
18 августа (6 августа по старому стилю) было выбрано датой празднования, так как именно в этот день в 1845 году по повелению императора Николая I было основано Русское географическое общество (РГО).
РГО стало одной из первых общественных организаций нашей страны и вошло в четверку старейших географических обществ мира.
С первых лет своего существования Географическое общество развернуло обширную экспедиционную, издательскую и просветительную деятельность.
Оно внесло значительный вклад в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, полярных территорий, а также таких стран, как Иран, Индия и др. Эти исследования связаны с именами известных путешественников – Николая Северцова, Ивана Мушкетова, Николая Пржевальского, Григория Потанина, Михаила Певцова, Григория и Михаила Грумм-Гржимайло, Петра Семенова-Тян-Шанского, Владимира Обручева, Петра Козлова, Николая Миклухо-Маклая, Александра Воейкова, Льва Берга и многих других.
В советское время Географическое общество сосредоточилось на относительно небольших, но глубоких и всесторонних региональных исследованиях, а также крупных теоретических обобщениях.
Сегодня РГО остается двигателем развития географической науки и ее популяризации в нашей стране. Только за последнее десятилетие РГО были реализованы проекты, в которых приняли участие миллионы человек в России и мире: это международная образовательная акция "Географический диктант", фотоконкурс "Самая красивая страна", ежегодная международная просветительская акция "Ночь географии", многочисленные экспедиции на территории от Калининграда до Курил и многие другие. Обществом оказывается грантовая поддержка научных исследований, реализуются программы защиты редких видов животных, ведутся фенологические наблюдения.
Русское географическое общество насчитывает более 22 тысяч членов в России и за рубежом. Региональные отделения Общества открыты в 85 субъектах Российской Федерации.
Общество объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей, – всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств.
За последние десятилетия современная география ушла далеко вперед и перестала быть той наукой, которая базируется на запоминании названий стран или листании атласа с природными зонами и полезными ископаемыми. Современная география – это высокотехнологичная область науки и практики, она исследует закономерности пространственной организации природных и социальных систем. На основе сложнейших математических моделей современная география изучает глобальные изменения климата и окружающей среды, влияние на них природных и антропогенных факторов и адаптацию экосистем к этим изменениям. Сегодня экспедиционные отряды географов работают в самых разных точках нашей страны, включая Камчатку, Алтай, Большой Кавказ, Русскую равнину, материковую и островную часть Арктики и т.д.
День географа – это праздник специалистов в области географии, людей смежных профессий, способствующих популяризации географии в России и за ее пределами.
Кроме того, по мнению старшего научного сотрудника отдела социально-экономической географии Института географии РАН, декана факультета географии и геоинформационных технологий Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Николая Куричева, этот праздник,еще и напоминание для лиц, принимающих ключевое участие в развитии страны, о важности решения комплексных географических проблем, таких как изменение климата. Учреждение Дня географа, по словам эксперта, было своевременным и актуальным, так как для решения нужны как фундаментальные географические исследования, так и работы специалистов-географов в прикладных сферах государственного и корпоративного управления.
В День географа традиционно проходят различные мероприятия, способствующие популяризации географических знаний и росту престижа профессии географа: лекции, кинопоказы, выставки, связанные с РГО и географическими открытиями, и др.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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