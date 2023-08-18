https://ria.ru/20230818/pravila-1890731114.html
МЧС разработало требования пожарной безопасности к водородным АЗС
МЧС разработало требования пожарной безопасности к водородным АЗС - РИА Новости, 18.08.2023
МЧС разработало требования пожарной безопасности к водородным АЗС
Специалисты МЧС России разработали новые требования пожарной безопасности к автомобильным заправочным станциям с учетом перспективного роста количества... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T02:53
2023-08-18T02:53
2023-08-18T02:53
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС России разработали новые требования пожарной безопасности к автомобильным заправочным станциям с учетом перспективного роста количества автомашин, работающих на водородном топливе. "Разработана первая редакция проекта изменения (свода правил) "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны (ВНИИПО). В пояснительной записке к документу отмечается, что создание такого документа вызвано необходимостью развития транспортной инфраструктуры, в том числе топливозаправочной, для машин, "заправляемых водородом, в виду перспективности применения автомобилей, работающих на водородных топливных элементах". Подчеркивается, что проект свода правил является уникальным, так как сведений об аналогичных международных стандартах не обнаружено. Документ содержит корректировки в области классификации АЗС, а также дополнительные требования к автозаправочным станциям с газовым моторным топливом, где будут заправлять транспорт водородом. В частности, общая вместимость противопожарных водоемов для передвижных автомобильных газонаполнительных станций водорода (АГНСВ) должна составлять не менее 100 кубических метров, а расход воды на охлаждение надземных трубопроводов при пожаре - не менее 15 литров в секунду. На таких АЗС, кроме того, должны быть стационарные или передвижные огнетушители, тип и количество которых определены документом, а также площадки высадки (посадки) пассажиров за территорией станции. Присутствие пассажиров на таких АЗС не допускается. "Территория площадки зданий, сооружений и оборудования для хранения и выдачи КВ (компримированный водород - ред.) должны иметь ограждения, которые обозначают территорию, закрытую для посторонних лиц, и выполнены из негорючих материалов, не препятствующих свободному проветриванию", - отмечается в проекте свода правил. Разработчики документа подчеркивают, что внесение изменений в действующий свод правил позволит проектировать АЗС с обращением водорода, опираясь на новые требования к ним, что позволит повысить уровень безопасности таких объектов, снизить нагрузку на бизнес и упростить процедуру надзора за выполнением требований пожарной безопасности. ВНИИПО также информирует, что замечания и предложения в подготовленный свод правил будут приниматься до 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230330/nauka-1861602089.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС разработало требования пожарной безопасности к водородным АЗС
ВНИИПО: МЧС разработало требования пожарной безопасности к АЗС с водородом
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС России разработали новые требования пожарной безопасности к автомобильным заправочным станциям с учетом перспективного роста количества автомашин, работающих на водородном топливе.
«
"Разработана первая редакция проекта изменения (свода правил) "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны (ВНИИПО).
В пояснительной записке к документу отмечается, что создание такого документа вызвано необходимостью развития транспортной инфраструктуры, в том числе топливозаправочной, для машин, "заправляемых водородом, в виду перспективности применения автомобилей, работающих на водородных топливных элементах". Подчеркивается, что проект свода правил является уникальным, так как сведений об аналогичных международных стандартах не обнаружено.
Документ содержит корректировки в области классификации АЗС, а также дополнительные требования к автозаправочным станциям с газовым моторным топливом, где будут заправлять транспорт водородом.
В частности, общая вместимость противопожарных водоемов для передвижных автомобильных газонаполнительных станций водорода (АГНСВ) должна составлять не менее 100 кубических метров, а расход воды на охлаждение надземных трубопроводов при пожаре - не менее 15 литров в секунду.
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На таких АЗС, кроме того, должны быть стационарные или передвижные огнетушители, тип и количество которых определены документом, а также площадки высадки (посадки) пассажиров за территорией станции. Присутствие пассажиров на таких АЗС не допускается.
"Территория площадки зданий, сооружений и оборудования для хранения и выдачи КВ (компримированный водород - ред.) должны иметь ограждения, которые обозначают территорию, закрытую для посторонних лиц, и выполнены из негорючих материалов, не препятствующих свободному проветриванию", - отмечается в проекте свода правил.
Разработчики документа подчеркивают, что внесение изменений в действующий свод правил позволит проектировать АЗС с обращением водорода, опираясь на новые требования к ним, что позволит повысить уровень безопасности таких объектов, снизить нагрузку на бизнес и упростить процедуру надзора за выполнением требований пожарной безопасности.
ВНИИПО также информирует, что замечания и предложения в подготовленный свод правил будут приниматься до 1 сентября 2023 года.
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