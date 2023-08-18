https://ria.ru/20230818/pozhar-1890774597.html

В грузовом терминале Новороссийска ликвидировали открытое горение

В грузовом терминале Новороссийска ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 18.08.2023

В грузовом терминале Новороссийска ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение в грузовом терминале Новороссийска, где загорелись деревянные поддоны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:09

2023-08-18T11:09

2023-08-18T13:52

происшествия

новороссийск

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 18 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в грузовом терминале Новороссийска, где загорелись деревянные поддоны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, возгорание на площади 1,3 тысячи квадратных метров произошло в грузовом терминале Новороссийска на улице Макарова, там загорелись деревянные поддоны. В 9.03 на место были отправлены первые пожарные подразделения. В 10.33 огонь локализовали. "В 10.44 ликвидация открытого горения", - сообщили в региональном главке МЧС.В настоящее время к ликвидации пожара привлекаются 42 спасателя, используется 14 единиц техники. Как позже уточнили в региональном главке МЧС России, угрозы каких-либо взрывов на территории возгорания нет.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

новороссийск

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в грузовом терминале Новороссийска Утром 18 августа в грузовом терминале Новороссийска на улице Макарова загорелись деревянные поддоны. Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 42 спасателя и 14 единиц техники. На тушение огня ушло более трех часов. Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности и движения поездов на станции, около которой произошло возгорание. Эта станция не относится к Российским железным дорогам, поэтому происшествие не повлияло на движение поездов компании. 2023-08-18T11:09 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новороссийск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)