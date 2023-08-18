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В грузовом терминале Новороссийска ликвидировали открытое горение
В грузовом терминале Новороссийска ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 18.08.2023
В грузовом терминале Новороссийска ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в грузовом терминале Новороссийска, где загорелись деревянные поддоны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:09
2023-08-18T11:09
2023-08-18T13:52
происшествия
новороссийск
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 18 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в грузовом терминале Новороссийска, где загорелись деревянные поддоны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, возгорание на площади 1,3 тысячи квадратных метров произошло в грузовом терминале Новороссийска на улице Макарова, там загорелись деревянные поддоны. В 9.03 на место были отправлены первые пожарные подразделения. В 10.33 огонь локализовали. "В 10.44 ликвидация открытого горения", - сообщили в региональном главке МЧС.В настоящее время к ликвидации пожара привлекаются 42 спасателя, используется 14 единиц техники. Как позже уточнили в региональном главке МЧС России, угрозы каких-либо взрывов на территории возгорания нет.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
новороссийск
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар в грузовом терминале Новороссийска
Утром 18 августа в грузовом терминале Новороссийска на улице Макарова загорелись деревянные поддоны. Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 42 спасателя и 14 единиц техники. На тушение огня ушло более трех часов.
Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности и движения поездов на станции, около которой произошло возгорание. Эта станция не относится к Российским железным дорогам, поэтому происшествие не повлияло на движение поездов компании.
2023-08-18T11:09
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В грузовом терминале Новороссийска ликвидировали открытое горение
В грузовом терминале Новороссийска ликвидировали открытое горение