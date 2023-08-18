https://ria.ru/20230818/pozhar-1890760427.html

В Новороссийске возник пожар на грузовом терминале

В Новороссийске возник пожар на грузовом терминале - РИА Новости, 18.08.2023

В Новороссийске возник пожар на грузовом терминале

Деревянные палеты загорелись в грузовом терминале Новороссийска, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:11

2023-08-18T10:11

2023-08-18T13:52

происшествия

новороссийск

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СОЧИ, 18 авг — РИА Новости. Деревянные палеты загорелись в грузовом терминале Новороссийска, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Терминал находится на улице Маркова. В 09:03 на место отправили первые расчеты."В 09:11 по прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание <…> на площади 1300 квадратных метров", — говорится в релизе.В тушении участвуют 42 спасателя, используется 14 единиц техники.Как сообщили в ведомстве РИА Новости, пожарные локализовали огонь, угрозы распространения нет.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

новороссийск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в грузовом терминале Новороссийска Утром 18 августа в грузовом терминале Новороссийска на улице Макарова загорелись деревянные поддоны. Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 42 спасателя и 14 единиц техники. На тушение огня ушло более трех часов. Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности и движения поездов на станции, около которой произошло возгорание. Эта станция не относится к Российским железным дорогам, поэтому происшествие не повлияло на движение поездов компании. 2023-08-18T10:11 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новороссийск