https://ria.ru/20230818/pozhar-1890760427.html
В Новороссийске возник пожар на грузовом терминале
В Новороссийске возник пожар на грузовом терминале - РИА Новости, 18.08.2023
В Новороссийске возник пожар на грузовом терминале
Деревянные палеты загорелись в грузовом терминале Новороссийска, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:11
2023-08-18T10:11
2023-08-18T13:52
происшествия
новороссийск
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СОЧИ, 18 авг — РИА Новости. Деревянные палеты загорелись в грузовом терминале Новороссийска, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Терминал находится на улице Маркова. В 09:03 на место отправили первые расчеты."В 09:11 по прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание <…> на площади 1300 квадратных метров", — говорится в релизе.В тушении участвуют 42 спасателя, используется 14 единиц техники.Как сообщили в ведомстве РИА Новости, пожарные локализовали огонь, угрозы распространения нет.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
новороссийск
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар в грузовом терминале Новороссийска
Утром 18 августа в грузовом терминале Новороссийска на улице Макарова загорелись деревянные поддоны. Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 42 спасателя и 14 единиц техники. На тушение огня ушло более трех часов.
Южная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности и движения поездов на станции, около которой произошло возгорание. Эта станция не относится к Российским железным дорогам, поэтому происшествие не повлияло на движение поездов компании.
2023-08-18T10:11
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
В Новороссийске возник пожар на грузовом терминале
В Новороссийске загорелся грузовой терминал