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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 30 украинских солдат на Херсонском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:20
2023-08-18T14:20
2023-08-18T14:30
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 30 украинских солдат на Херсонском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37",- говорится в сводке российского военного ведомства.
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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 30 военных на Херсонском направлении