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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 30 украинских солдат на Херсонском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:20

2023-08-18T14:20

2023-08-18T14:30

специальная военная операция на украине

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки до 30 украинских солдат на Херсонском направлении, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37",- говорится в сводке российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность