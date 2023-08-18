https://ria.ru/20230818/poteri-1890834964.html

Киев потерял более 400 военных на двух направлениях

Киев потерял более 400 военных на двух направлениях - РИА Новости, 18.08.2023

Киев потерял более 400 военных на двух направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на двух направлениях более 400 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:17

2023-08-18T14:17

2023-08-18T14:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

авдеевка

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на двух направлениях более 400 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации за сутки успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Берестовое и Марьинка ДНР."Потери противника составили до 220 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.Кроме того, в районах населенных пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское ДНР уничтожены три пункта боепитания подразделении ВСУ.На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское, а также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики."В результате боев за сутки уничтожены до 210 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20230816/medvedev-1890402721.html

авдеевка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, авдеевка, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)