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Киев потерял более 400 военных на двух направлениях
Киев потерял более 400 военных на двух направлениях - РИА Новости, 18.08.2023
Киев потерял более 400 военных на двух направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на двух направлениях более 400 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:17
2023-08-18T14:17
2023-08-18T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
авдеевка
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на двух направлениях более 400 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.На донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений "Южной" группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации за сутки успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Берестовое и Марьинка ДНР."Потери противника составили до 220 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.Кроме того, в районах населенных пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское ДНР уничтожены три пункта боепитания подразделении ВСУ.На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника в районе населенного пункта Никольское, а также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики."В результате боев за сутки уничтожены до 210 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20230816/medvedev-1890402721.html
авдеевка
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вооруженные силы украины, авдеевка, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял более 400 военных на двух направлениях
МО: Киев потерял более 400 военных на Донецком и Южно-Донецком направлениях