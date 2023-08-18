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Жители Норильска отправили в зону СВО автомобиль
Жители Норильска отправили в зону СВО автомобиль - РИА Новости, 18.08.2023
Жители Норильска отправили в зону СВО автомобиль
Жители Норильска отправили в зону спецоперации новый автомобиль УАЗ и почти тонну необходимого груза, включая медикаменты и личные посылки, сообщил в своем... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T07:46
2023-08-18T07:46
2023-08-18T07:46
надежные люди
норильск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
боевое братство
общество
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КРАСНОЯРСК, 18 авг – РИА Новости. Жители Норильска отправили в зону спецоперации новый автомобиль УАЗ и почти тонну необходимого груза, включая медикаменты и личные посылки, сообщил в своем телеграм-канале глава заполярного города Дмитрий Карасев. "Вчера наши ребята, которые находятся в зоне СВО, получили от норильчан новый автомобиль УАЗ "Буханка" для эвакуации раненых с поля боя. И еще около тонны гуманитарной помощи было распределено на 4 подразделения, где норильчане выполняют боевые задачи: медикаменты, наборы ключей для ремонта техники, колёса автомобильные, автомасла, кабель для радиосвязи, личные посылки", - написал он. Карасев поблагодарил организацию "Боевое братство" за доставленный груз и всех неравнодушных норильчан за участие в организации помощи бойцам.
https://ria.ru/20230816/eparkhiya-1890422397.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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норильск, ульяновский автомобильный завод (уаз), боевое братство, общество
Надежные люди, Норильск, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Боевое братство, Общество
Жители Норильска отправили в зону СВО автомобиль
Жители Норильска отправили в зону СВО автомобиль для эвакуации раненых