https://ria.ru/20230818/politika-1890683224.html

Штаты передумали бояться Китая

Штаты передумали бояться Китая - РИА Новости, 18.08.2023

Штаты передумали бояться Китая

Драка началась серьезная: две ведущие мировые державы обвиняют друг друга в том, что они завалят мировую экономику. Из последних событий — реплика в "Жэньминь... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T08:00

2023-08-18T08:00

2023-08-18T12:55

аналитика

китай

сша

пекин

джо байден

майкл пенс

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Драка началась серьезная: две ведущие мировые державы обвиняют друг друга в том, что они завалят мировую экономику. Из последних событий — реплика в "Жэньминь жибао" насчет того, кто тут "тикающая бомба". "Бомбой замедленного действия", напомним, на прошлой неделе обозвал Китай президент США Джо Байден.Пекинское издание напоминает: вот на днях международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинг госдолга США с высшего, ААА, до АА+ под протестующий вой из Белого дома. Это известный факт. Однако менее известны объяснения агентства: перед нами реакция не на недавние американские скандалы насчет очередного повышения потолка долга, а на "постоянное ухудшение стандартов госуправления на протяжении последних 20 лет". Речь тут только о финансах, так ведь еще можно поговорить о многом. В числе прочего о том, как эта "бомба" может подорвать — и уже подрывает — всю мировую экономику. Вот китайцы об этом и говорят — и будут это дело продолжать.Мировая экономика уже точно завершила эпоху всеобщей торговли по единым правилам сотрудничества и прочего доброго и расслабленного глобализма. Что и видно по антикитайской пропаганде США, которая вдобавок вдруг резко поменяла музыку.Вспомним, как тональность этой пропаганде задал трамповский вице-президент Майкл Пенс в октябре 2018 года, когда его речь в Институте Хадсона оказалась полностью посвящена Китаю. Тогда Пекин был обвинен во вмешательстве во внутриамериканские дела, агрессивной политике в Азии, репрессиях в самом Китае и так далее и тому подобное. Самым шокирующим в той речи было монументальное нагромождение вранья, очевидного для любого, кто хоть как-то разбирался в китайских делах, — и Пенсу не было стыдно. Так началась та прежняя американо-китайская конфронтация.Сегодня она только усиливается, но краткие реплики Байдена на эту тему полностью поменяли идеологию натиска США, точнее, вывернули прежнюю идеологию наизнанку. Раньше речь шла о том, что Китай слишком сильный и это угроза. Теперь — что он слишком слабый и это угроза. И опять налицо нагромождение вранья. Какой подход более подлый — вопрос вкуса.Что касается вранья, то краткость, сестра таланта Байдена, оставляет громадное поле деятельности для целой армии пропагандистов, каждый из которых врет в соответствии с масштабами своей наглости. Да, это уже происходит: тезис "Китай слаб" прочно взят на вооружение. Для откровенных дебилов припасены личности в основном из китайских эмигрантов, например, 74-летний Элмер Юань из Гонконга с выписанным ордером на его арест на родине. Он представляет довольно типичную "школу мысли": Пекин все врет. Национальный долг его — по "личным оценкам Юаня" — вдвое больше, чем заявляется, а именно шесть триллионов долларов. Стоп, это не о США речь? А, нет, там долг почти 33 триллиона — и кто тут тикающая бомба? Еще откровения от Юаня: население Китая — не 1,4 миллиарда, а меньше миллиарда, ВВП составляет лишь 40 процентов от того, что все думают. В общем, Китай обрушится в любой момент.Для умных же есть более цивилизованный и знакомый нам метод. Публиковать и обсуждать только ту реальную статистику из Китая, где что-то плохо или слегка снижается. Прочие факты как бы игнорировать. Создать нужный информационный фон из тысяч таких публикаций.Теперь еще об одной серьезной разнице между пропагандой "прежде" и "сейчас". Выступление Пенса было рассчитано скорее на американскую публику: проснись, Америка, враг силен и огромен, его экономика обогнала нашу. Нынешнее байденовское пиршество пессимизма держит прицел на Глобальный Юг и уже во вторую очередь на союзников США: вот таков ваш главный экономический партнер, держитесь от него подальше. Кстати, Россия ведь тоже аудитория для этой тупой обработки мозгов — и не последняя по важности.Это действительно грандиозное умение Запада создавать на любые темы страшненькие информационные фантомы, не имеющие никакого отношения к реальности, — оружие серьезное. Что ж, тем лучше. Всем нам давно пора учиться с этим оружием справляться — и, например, выставлять его обломки на наших площадках, как это только что произошло с битой натовской техникой с Украины.

https://ria.ru/20230804/ssha-1888001570.html

https://ria.ru/20230612/banki-1876939799.html

https://ria.ru/20230617/gosdolg-1878850539.html

https://ria.ru/20230810/kitay-1889192239.html

китай

сша

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аналитика, китай, сша, пекин, джо байден, майкл пенс