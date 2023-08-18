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В Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/podvig-1890735451.html
В Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина
В Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина - РИА Новости, 18.08.2023
В Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина
Младший сержант Егор Шубин в одном из боев на Южнодонецком направлении под минометным огнем сумел лично определить координаты артиллерии ВСУ и передать их в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T05:12
2023-08-18T05:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Младший сержант Егор Шубин в одном из боев на Южнодонецком направлении под минометным огнем сумел лично определить координаты артиллерии ВСУ и передать их в командный пункт для дальнейшего поражения, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. Он подчеркнул, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют профессионализм и самоотверженность при выполнении боевых задач. "Оператор расчета станции артиллерийской разведки танковой бригады группировки младший сержант Егор Шубин в составе подразделения выполнял задачи по выявлению позиций артиллерии противника на одном из участков южнодонецкого направления. В ходе одного из боев, несмотря на непрекращающийся минометный обстрел украинских войск, младшему сержанту Шубину удалось лично определить координаты артиллерийских орудий ВСУ и передать информацию об их местоположении на командный пункт", - сообщил Чехов. После этого все обнаруженные объекты украинских войск были поражены артиллерией.
https://ria.ru/20230807/tank-1888716607.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина

В МО рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Младший сержант Егор Шубин в одном из боев на Южнодонецком направлении под минометным огнем сумел лично определить координаты артиллерии ВСУ и передать их в командный пункт для дальнейшего поражения, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
Он подчеркнул, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют профессионализм и самоотверженность при выполнении боевых задач.
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"Оператор расчета станции артиллерийской разведки танковой бригады группировки младший сержант Егор Шубин в составе подразделения выполнял задачи по выявлению позиций артиллерии противника на одном из участков южнодонецкого направления. В ходе одного из боев, несмотря на непрекращающийся минометный обстрел украинских войск, младшему сержанту Шубину удалось лично определить координаты артиллерийских орудий ВСУ и передать информацию об их местоположении на командный пункт", - сообщил Чехов.
После этого все обнаруженные объекты украинских войск были поражены артиллерией.
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