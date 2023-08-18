https://ria.ru/20230818/podvig-1890735451.html

В Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина

В Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина - РИА Новости, 18.08.2023

В Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина

Младший сержант Егор Шубин в одном из боев на Южнодонецком направлении под минометным огнем сумел лично определить координаты артиллерии ВСУ и передать их в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T05:12

2023-08-18T05:12

2023-08-18T05:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031555_0:0:3191:1795_1920x0_80_0_0_49c4df90b6e414ad4d2073b8cee34a59.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Младший сержант Егор Шубин в одном из боев на Южнодонецком направлении под минометным огнем сумел лично определить координаты артиллерии ВСУ и передать их в командный пункт для дальнейшего поражения, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. Он подчеркнул, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют профессионализм и самоотверженность при выполнении боевых задач. "Оператор расчета станции артиллерийской разведки танковой бригады группировки младший сержант Егор Шубин в составе подразделения выполнял задачи по выявлению позиций артиллерии противника на одном из участков южнодонецкого направления. В ходе одного из боев, несмотря на непрекращающийся минометный обстрел украинских войск, младшему сержанту Шубину удалось лично определить координаты артиллерийских орудий ВСУ и передать информацию об их местоположении на командный пункт", - сообщил Чехов. После этого все обнаруженные объекты украинских войск были поражены артиллерией.

https://ria.ru/20230807/tank-1888716607.html

https://ria.ru/20230318/podvig-1858776029.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность