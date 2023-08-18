https://ria.ru/20230818/plennyy-1890884766.html

Украинский пленный со слезами рассказал, как его пытались добить свои

Украинский пленный со слезами рассказал, как его пытались добить свои - РИА Новости, 18.08.2023

Украинский пленный со слезами рассказал, как его пытались добить свои

Украинский младший сержант Иван Скоропада, попавший в российский плен, рассказал, как сначала чудом выжил в бою, а потом его пытались добить свои же, сбросив с... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:30

2023-08-18T16:30

2023-08-18T16:30

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинский младший сержант Иван Скоропада, попавший в российский плен, рассказал, как сначала чудом выжил в бою, а потом его пытались добить свои же, сбросив с дрона ВОГ и обстреляв из миномета. Уроженец Волынской области Иван Скоропада 2004 года рождения с детства мечтал стать военным и в 2021 году поступил в военное училище во Львове - Скоропада старший в семье из четырех детей, и он не скрывает, что семья рассчитывала, что он сделает карьеру и будет хорошо зарабатывать. Интересно, что в семье Скоропады есть традиция старшего сына из поколения в поколение называть Иваном, так что и сам военный, его отец и дед - все Иваны Ивановичи. Однако все имеющиеся иллюзии об украинской армии быстро развеялись. Сначала прямо с курсантской скамьи его бросили в одно из самых горячих мест Донбасса - пригород Донецка Марьинку. Там оказалось, что опытные бойцы не горят желанием идти на передовую, отправляя туда наивных новичков. После ранения именно российские военные оказали Скоропаде помощь, тогда как свои пытались добить с помощью ВОГ (выстрел осколочный гранатометный), а потом минометов. "После окончания колледжа 26 июня меня отправили в город Житомир в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Там загрузили в автобус и отправили на донецкое направление", - рассказал РИА Новости Скоропада. Вскоре он оказался под Марьинкой. Командир приказал Скоропаде и его товарищу поехать на передний край и рыть себе окопы. "Долго отказывались от этого, потому что там есть позиция 37 - там постоянно кто-то либо 200 (убитый), либо 300 (раненый)", - вспоминает он. Командиру угрозами удалось отправить солдат на задание. Уже потом Скоропада понял, что туда отправляют в основном ничего не подозревающих новичков, так как опытные бойцы знают, насколько это опасно. Вскоре позицию Скоропады атаковали российские военные. Завязался стрелковый бой. Одна из пуль прошла между бронежилетом и грудью Скоропады, нанеся ему раны. Теряя кровь и способность воевать, он сдался в плен. Россияне оказали ему медицинскую помощь, а вот свои, наоборот, пытались добить. "Тут прилетел наш дрон и сбросил ВОГ между мной и вашими ребятами. Я так думаю, мои видели, что я в плену, но специально так сделали, чтобы я ничего не выдал россиянам", - считает он. От взрыва ВОГа Скоропада получил еще два ранения - в шею и руку. Российские солдаты тоже были ранены. После этого дрон скоординировал минометный огонь по Скоропаде, который вели его же сослуживцы. Мимо. Так Скоропада оказался в плену. "Мне дают медицинскую помощь. Приходит врач, смотрит раны, обрабатывает их. Колют витамины. Если честно, я не ожидал такого отношения", - признался РИА Новости Скоропада. Больше всего он переживает, что родители, братья и сестра до сих пор не знают, что он живой - Иван подозревает, что сослуживцы, хотя и видели его с помощью дрона, могли не сообщить родственникам, что он в плену. Он обратился к ним со слезами на глазах: "Я живой".

https://ria.ru/20230817/plen-1890527613.html

https://ria.ru/20230815/vsu-1890187293.html

https://ria.ru/20230812/plennyy-1889658806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, волынская область, ситуация в днр и лнр