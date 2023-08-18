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Украинский дезертир сдался России после вербовки киевской контрразведкой
Украинский дезертир сдался России после вербовки киевской контрразведкой - РИА Новости, 18.08.2023
Украинский дезертир сдался России после вербовки киевской контрразведкой
Украинская контрразведка завербовала дезертира из ВСУ Игоря Устименко, но тот сдался российским военным при попытке повредить их ЗРК "Бук" в Херсонской области, РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T04:05
2023-08-18T04:05
2023-08-18T09:47
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 авг – РИА Новости. Украинская контрразведка завербовала дезертира из ВСУ Игоря Устименко, но тот сдался российским военным при попытке повредить их ЗРК "Бук" в Херсонской области, об этом сам Устименко рассказал РИА Новости.По словам собеседника агентства, он служил заряжающим в звании рядового в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ с декабря 2020 года, но в феврале 2023 года покинул часть и стал жить в доме матери в селе Новокаменка Херсонской области, поскольку, как утверждает, не хотел воевать. В мае на него вышел сотрудник украинских спецслужб и под угрозой расправы заставил согласиться на проведение диверсии против российской армии."Первый месяц выходил сотрудник, как он сказал, контрразведки, позывной "Моджахед", угрожая тем, что меня посадят или убьют, когда сюда придут ВСУ. Дал координаты российского зенитного комплекса "Бук" и сказал пойти туда и постараться уничтожить его. С угрозами того, что "ты или это сделаешь или мы тебя посадим, найдем, убьем, жизни не дадим тебе". Под этими угрозами я пошел туда, но увидел там оцепление и решил рассказать все, как есть", — сказал Устименко. После этого его задержали. Произошло все в июле нынешнего года. Случаи добровольной сдачи украинских военных в последнее время участились, в том числе в Херсонской области. В четверг украинский солдат, добровольно перешедший на сторону Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости, что с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным по прошествии трех дней нахождения на передовой из-за плохого отношения командиров, отсутствия боевой подготовки для новобранцев и голода на позициях, для этого им пришлось переплыть Днепр.
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский дезертир сдался России после вербовки киевской контрразведкой
Завербованный украинской спецслужбой дезертир из ВСУ сдался российским военным
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 авг – РИА Новости. Украинская контрразведка завербовала дезертира из ВСУ Игоря Устименко, но тот сдался российским военным при попытке повредить их ЗРК "Бук" в Херсонской области, об этом сам Устименко рассказал РИА Новости.
По словам собеседника агентства, он служил заряжающим в звании рядового в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ с декабря 2020 года, но в феврале 2023 года покинул часть и стал жить в доме матери в селе Новокаменка Херсонской области, поскольку, как утверждает, не хотел воевать. В мае на него вышел сотрудник украинских спецслужб и под угрозой расправы заставил согласиться на проведение диверсии против российской армии.
"Первый месяц выходил сотрудник, как он сказал, контрразведки, позывной "Моджахед", угрожая тем, что меня посадят или убьют, когда сюда придут ВСУ. Дал координаты российского зенитного комплекса "Бук" и сказал пойти туда и постараться уничтожить его. С угрозами того, что "ты или это сделаешь или мы тебя посадим, найдем, убьем, жизни не дадим тебе". Под этими угрозами я пошел туда, но увидел там оцепление и решил рассказать все, как есть", — сказал Устименко.
После этого его задержали. Произошло все в июле нынешнего года.
Случаи добровольной сдачи украинских военных в последнее время участились, в том числе в Херсонской области. В четверг украинский солдат, добровольно перешедший на сторону Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости, что с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным по прошествии трех дней нахождения на передовой из-за плохого отношения командиров, отсутствия боевой подготовки для новобранцев и голода на позициях, для этого им пришлось переплыть Днепр.
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