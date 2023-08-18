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Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала к семье в ДНР
Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала к семье в ДНР - РИА Новости, 18.08.2023
Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала к семье в ДНР
Украинская военнослужащая Юлия Ганыч рассказала РИА Новости, как оставила армию, чтобы переехать к семье в ДНР. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T07:10
2023-08-18T07:10
2023-08-18T15:41
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ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Украинская военнослужащая Юлия Ганыч рассказала РИА Новости, как оставила армию, чтобы переехать к семье в ДНР. По ее словам, в 2019 году она подписала трехлетний контракт с ВСУ. Службу проходила в Мариуполе, была поваром военного госпиталя. В марте 2022 года их госпиталь перевезли в Днепропетровск, а в сентябре перевели оттуда в Кировоград. "На время военного положения мы должны были нести службу до конца военных действий. <…> Нет, меня не отпустили, я сама уехала", — сказала Ганыч.На Украине она фактически считается дезертиром, но на границе вопросов к ней из-за военной службы не возникло, рассказала военнослужащая. "Я приехала 2 августа, приехала, потому что тут родня вся, все родственники, дочка, внучка. Ну и, видя весь этот непорядок в стране и то, что происходит, — мне это не нравится и не нравилось. Просто так получилось, что мы (семья. — Прим. ред.) выехали, а я задержалась там, на Украине", — сказала Ганыч. По ее словам, в ДНР она приехала через Европу: сначала автобусом до Германии, затем — в Польшу, а после самолетом до Грузии, откуда уже через Ростов-на-Дону в Донецк. Всем, кто хочет переехать в Россию, Ганыч посоветовала не сомневаться в таком решении. "Стращали меня, и говорили, и предупреждали: "И вот посмотришь, чем это закончится". Ну вот, я приехала, мне помогли, нормальные адекватные люди, и все хорошо. Хотелось бы сказать: те, кто хотят, — чтобы не боялись, ехали", — пояснила она. На вопрос, будет ли она получать российское гражданство, Ганыч ответила: "Конечно".
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в мире, донецкая народная республика, германия, грузия, вооруженные силы украины, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Германия, Грузия, Вооруженные силы Украины, Украина
Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала к семье в ДНР
Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала с Украины к семье в ДНР
ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Украинская военнослужащая Юлия Ганыч рассказала РИА Новости, как оставила армию, чтобы переехать к семье в ДНР.
По ее словам, в 2019 году она подписала трехлетний контракт с ВСУ
. Службу проходила в Мариуполе
, была поваром военного госпиталя. В марте 2022 года их госпиталь перевезли в Днепропетровск
, а в сентябре перевели оттуда в Кировоград.
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"На время военного положения мы должны были нести службу до конца военных действий. <…> Нет, меня не отпустили, я сама уехала", — сказала Ганыч.
На Украине она фактически считается дезертиром, но на границе вопросов к ней из-за военной службы не возникло, рассказала военнослужащая.
"Я приехала 2 августа, приехала, потому что тут родня вся, все родственники, дочка, внучка. Ну и, видя весь этот непорядок в стране и то, что происходит, — мне это не нравится и не нравилось. Просто так получилось, что мы (семья. — Прим. ред.) выехали, а я задержалась там, на Украине", — сказала Ганыч.
По ее словам, в ДНР она приехала через Европу
: сначала автобусом до Германии, затем — в Польшу
, а после самолетом до Грузии, откуда уже через Ростов-на-Дону
в Донецк.
Всем, кто хочет переехать в Россию
, Ганыч посоветовала не сомневаться в таком решении.
"Стращали меня, и говорили, и предупреждали: "И вот посмотришь, чем это закончится". Ну вот, я приехала, мне помогли, нормальные адекватные люди, и все хорошо. Хотелось бы сказать: те, кто хотят, — чтобы не боялись, ехали", — пояснила она.
На вопрос, будет ли она получать российское гражданство, Ганыч ответила: "Конечно".
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