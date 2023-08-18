https://ria.ru/20230818/pereezd-1890738490.html

Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала к семье в ДНР

Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала к семье в ДНР - РИА Новости, 18.08.2023

Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала к семье в ДНР

Украинская военнослужащая Юлия Ганыч рассказала РИА Новости, как оставила армию, чтобы переехать к семье в ДНР. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T07:10

2023-08-18T07:10

2023-08-18T15:41

в мире

донецкая народная республика

германия

грузия

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890782555_23:0:3662:2047_1920x0_80_0_0_dfc9897bf1d4413cdb1e0f9438a76286.png

ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Украинская военнослужащая Юлия Ганыч рассказала РИА Новости, как оставила армию, чтобы переехать к семье в ДНР. По ее словам, в 2019 году она подписала трехлетний контракт с ВСУ. Службу проходила в Мариуполе, была поваром военного госпиталя. В марте 2022 года их госпиталь перевезли в Днепропетровск, а в сентябре перевели оттуда в Кировоград. "На время военного положения мы должны были нести службу до конца военных действий. <…> Нет, меня не отпустили, я сама уехала", — сказала Ганыч.На Украине она фактически считается дезертиром, но на границе вопросов к ней из-за военной службы не возникло, рассказала военнослужащая. "Я приехала 2 августа, приехала, потому что тут родня вся, все родственники, дочка, внучка. Ну и, видя весь этот непорядок в стране и то, что происходит, — мне это не нравится и не нравилось. Просто так получилось, что мы (семья. — Прим. ред.) выехали, а я задержалась там, на Украине", — сказала Ганыч. По ее словам, в ДНР она приехала через Европу: сначала автобусом до Германии, затем — в Польшу, а после самолетом до Грузии, откуда уже через Ростов-на-Дону в Донецк. Всем, кто хочет переехать в Россию, Ганыч посоветовала не сомневаться в таком решении. "Стращали меня, и говорили, и предупреждали: "И вот посмотришь, чем это закончится". Ну вот, я приехала, мне помогли, нормальные адекватные люди, и все хорошо. Хотелось бы сказать: те, кто хотят, — чтобы не боялись, ехали", — пояснила она. На вопрос, будет ли она получать российское гражданство, Ганыч ответила: "Конечно".

https://ria.ru/20230818/plennyy-1890733591.html

https://ria.ru/20230812/plennyy-1889658806.html

донецкая народная республика

германия

грузия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, германия, грузия, вооруженные силы украины, украина