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В Венгрии зальют бетон для новых блоков "Пакш-2" до конца 2024 года - РИА Новости, 18.08.2023
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16:15 18.08.2023 (обновлено: 16:27 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/paksh-1890878170.html
В Венгрии зальют бетон для новых блоков "Пакш-2" до конца 2024 года
В Венгрии зальют бетон для новых блоков "Пакш-2" до конца 2024 года - РИА Новости, 18.08.2023
В Венгрии зальют бетон для новых блоков "Пакш-2" до конца 2024 года
Подписание документа о переходе проекта АЭС "Пакш-2" в фазу непосредственного строительства позволит ускорить инвестиции в проект и залить "первый бетон" для... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:15
2023-08-18T16:27
в мире
венгрия
аэс "пакш-2"
петер сийярто
виктор орбан
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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БУДАПЕШТ, 18 авг - РИА Новости. Подписание документа о переходе проекта АЭС "Пакш-2" в фазу непосредственного строительства позволит ускорить инвестиции в проект и залить "первый бетон" для новых блоков до конца 2024 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.В пятницу представители Венгрии и России подписали документ о переходе строительства АЭС "Пакш" на этап непосредственного сооружения, дающий возможность начать производство основного энергетического оборудования."Все это: подписание сегодняшнего договора, переход во вторую фазу строительства, ускорение - делает возможным в соответствии с нашей первоначальной целью наступление момента так называемого "первого бетона" до конца следующего года", - заявил Сийярто на пресс-конференции с представителями российской госкорпорации "Росатом" и венгерской компании Paksi Atomerőmű Zrt.Он отметил, что завершение первой, подготовительной, фазы строительства и переход к этапу непосредственного возведения стало возможным после подписания измененных контрактов о строительстве и финансировании новых блоков АЭС российской и венгерской стороной. Сийярто напомнил, что измененный протокол о финансировании проекта вступил в силу 16 августа 2023 года и венгерская сторона будет осуществлять свои финансовые обязательства в евро через "Газпромбанк"."Если сейчас заглянуть на площадку строительства, можно увидеть, что работы по возведению противофильтрационной завесы идут 24 часа в сутки. К позавчерашнему дню строители возвели 467 метров завесы, это 17% завесы, необходимой для пятого блока. Мы также начали выемку грунта под шестой блок, постоянно идут дальнейшие работы по планированию. Кроме того, непрерывно идет производство техники с длительным сроком изготовления, а осенью также может начаться уплотнение грунта", - сообщил Сийярто.В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. В июле нынешнего года Москва и Будапешт подписали протокол об изменении соглашения о российском кредите на строительство АЭС "Пакш-2". Протокол подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство. Также под отсрочку подпадают комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 годах. Платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета венгерской стороны в российском банке.Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, заявлял в начале июля глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.
https://ria.ru/20230807/neft-1888728663.html
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в мире, венгрия, аэс "пакш-2", петер сийярто, виктор орбан, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, москва
В мире, Венгрия, АЭС "Пакш-2", Петер Сийярто, Виктор Орбан, АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Москва
В Венгрии зальют бетон для новых блоков "Пакш-2" до конца 2024 года

Сийярто: Венгрия зальет бетон для новых блоков "Пакш-2" до конца 2024 года

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 авг - РИА Новости. Подписание документа о переходе проекта АЭС "Пакш-2" в фазу непосредственного строительства позволит ускорить инвестиции в проект и залить "первый бетон" для новых блоков до конца 2024 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В пятницу представители Венгрии и России подписали документ о переходе строительства АЭС "Пакш" на этап непосредственного сооружения, дающий возможность начать производство основного энергетического оборудования.
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"Все это: подписание сегодняшнего договора, переход во вторую фазу строительства, ускорение - делает возможным в соответствии с нашей первоначальной целью наступление момента так называемого "первого бетона" до конца следующего года", - заявил Сийярто на пресс-конференции с представителями российской госкорпорации "Росатом" и венгерской компании Paksi Atomerőmű Zrt.
Он отметил, что завершение первой, подготовительной, фазы строительства и переход к этапу непосредственного возведения стало возможным после подписания измененных контрактов о строительстве и финансировании новых блоков АЭС российской и венгерской стороной. Сийярто напомнил, что измененный протокол о финансировании проекта вступил в силу 16 августа 2023 года и венгерская сторона будет осуществлять свои финансовые обязательства в евро через "Газпромбанк".
"Если сейчас заглянуть на площадку строительства, можно увидеть, что работы по возведению противофильтрационной завесы идут 24 часа в сутки. К позавчерашнему дню строители возвели 467 метров завесы, это 17% завесы, необходимой для пятого блока. Мы также начали выемку грунта под шестой блок, постоянно идут дальнейшие работы по планированию. Кроме того, непрерывно идет производство техники с длительным сроком изготовления, а осенью также может начаться уплотнение грунта", - сообщил Сийярто.
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В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.
Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. В июле нынешнего года Москва и Будапешт подписали протокол об изменении соглашения о российском кредите на строительство АЭС "Пакш-2". Протокол подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство. Также под отсрочку подпадают комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 годах. Платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета венгерской стороны в российском банке.
Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, заявлял в начале июля глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.
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