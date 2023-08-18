https://ria.ru/20230818/paksh-1890878170.html
В Венгрии зальют бетон для новых блоков "Пакш-2" до конца 2024 года
В Венгрии зальют бетон для новых блоков "Пакш-2" до конца 2024 года - РИА Новости, 18.08.2023
В Венгрии зальют бетон для новых блоков "Пакш-2" до конца 2024 года
Подписание документа о переходе проекта АЭС "Пакш-2" в фазу непосредственного строительства позволит ускорить инвестиции в проект и залить "первый бетон" для... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:15
2023-08-18T16:15
2023-08-18T16:27
в мире
венгрия
аэс "пакш-2"
петер сийярто
виктор орбан
аэс "пакш"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892324_0:486:2592:1944_1920x0_80_0_0_7bd9d5a2b3e20aa2a7740829f223796b.jpg
БУДАПЕШТ, 18 авг - РИА Новости. Подписание документа о переходе проекта АЭС "Пакш-2" в фазу непосредственного строительства позволит ускорить инвестиции в проект и залить "первый бетон" для новых блоков до конца 2024 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.В пятницу представители Венгрии и России подписали документ о переходе строительства АЭС "Пакш" на этап непосредственного сооружения, дающий возможность начать производство основного энергетического оборудования."Все это: подписание сегодняшнего договора, переход во вторую фазу строительства, ускорение - делает возможным в соответствии с нашей первоначальной целью наступление момента так называемого "первого бетона" до конца следующего года", - заявил Сийярто на пресс-конференции с представителями российской госкорпорации "Росатом" и венгерской компании Paksi Atomerőmű Zrt.Он отметил, что завершение первой, подготовительной, фазы строительства и переход к этапу непосредственного возведения стало возможным после подписания измененных контрактов о строительстве и финансировании новых блоков АЭС российской и венгерской стороной. Сийярто напомнил, что измененный протокол о финансировании проекта вступил в силу 16 августа 2023 года и венгерская сторона будет осуществлять свои финансовые обязательства в евро через "Газпромбанк"."Если сейчас заглянуть на площадку строительства, можно увидеть, что работы по возведению противофильтрационной завесы идут 24 часа в сутки. К позавчерашнему дню строители возвели 467 метров завесы, это 17% завесы, необходимой для пятого блока. Мы также начали выемку грунта под шестой блок, постоянно идут дальнейшие работы по планированию. Кроме того, непрерывно идет производство техники с длительным сроком изготовления, а осенью также может начаться уплотнение грунта", - сообщил Сийярто.В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. В июле нынешнего года Москва и Будапешт подписали протокол об изменении соглашения о российском кредите на строительство АЭС "Пакш-2". Протокол подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство. Также под отсрочку подпадают комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 годах. Платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета венгерской стороны в российском банке.Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, заявлял в начале июля глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.
https://ria.ru/20230807/neft-1888728663.html
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890576023.html
https://ria.ru/20230730/sroki-1887250679.html
венгрия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892324_727:545:2592:1944_1920x0_80_0_0_a39dfef68459b71647d0c08cd04166ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, аэс "пакш-2", петер сийярто, виктор орбан, аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, москва
В мире, Венгрия, АЭС "Пакш-2", Петер Сийярто, Виктор Орбан, АЭС "Пакш", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Москва
В Венгрии зальют бетон для новых блоков "Пакш-2" до конца 2024 года
Сийярто: Венгрия зальет бетон для новых блоков "Пакш-2" до конца 2024 года
БУДАПЕШТ, 18 авг - РИА Новости. Подписание документа о переходе проекта АЭС "Пакш-2" в фазу непосредственного строительства позволит ускорить инвестиции в проект и залить "первый бетон" для новых блоков до конца 2024 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В пятницу представители Венгрии и России
подписали документ о переходе строительства АЭС "Пакш
" на этап непосредственного сооружения, дающий возможность начать производство основного энергетического оборудования.
В Венгрии рассказали о решении по поставкам нефти из России
"Все это: подписание сегодняшнего договора, переход во вторую фазу строительства, ускорение - делает возможным в соответствии с нашей первоначальной целью наступление момента так называемого "первого бетона" до конца следующего года", - заявил Сийярто на пресс-конференции с представителями российской госкорпорации "Росатом
" и венгерской компании Paksi Atomerőmű Zrt.
Он отметил, что завершение первой, подготовительной, фазы строительства и переход к этапу непосредственного возведения стало возможным после подписания измененных контрактов о строительстве и финансировании новых блоков АЭС российской и венгерской стороной. Сийярто напомнил, что измененный протокол о финансировании проекта вступил в силу 16 августа 2023 года и венгерская сторона будет осуществлять свои финансовые обязательства в евро через "Газпромбанк
".
"Если сейчас заглянуть на площадку строительства, можно увидеть, что работы по возведению противофильтрационной завесы идут 24 часа в сутки. К позавчерашнему дню строители возвели 467 метров завесы, это 17% завесы, необходимой для пятого блока. Мы также начали выемку грунта под шестой блок, постоянно идут дальнейшие работы по планированию. Кроме того, непрерывно идет производство техники с длительным сроком изготовления, а осенью также может начаться уплотнение грунта", - сообщил Сийярто.
На Украине сообщили о временном отключении ЛЭП с Румынией и Венгрией
В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.
Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия
одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. В июле нынешнего года Москва
и Будапешт
подписали протокол об изменении соглашения о российском кредите на строительство АЭС "Пакш-2". Протокол подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство. Также под отсрочку подпадают комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 годах. Платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета венгерской стороны в российском банке.
Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, заявлял в начале июля глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
Гергей Гуйяш.
Венгрия упрекнула Словакию во лжи по вопросу сроков конфликта на Украине