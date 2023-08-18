https://ria.ru/20230818/orenburzhe-1890783336.html

В Оренбуржье будут развивать беспилотную авиацию

В Оренбуржье будут развивать беспилотную авиацию - РИА Новости, 18.08.2023

В Оренбуржье будут развивать беспилотную авиацию

В Оренбуржье разработали региональную концепцию развития беспилотной авиации; отраслевая программа станет региональной частью нового национального проекта по... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:33

2023-08-18T11:33

2023-08-18T11:33

оренбургская область

денис паслер

андрей белоусов

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ОРЕНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. В Оренбуржье разработали региональную концепцию развития беспилотной авиации; отраслевая программа станет региональной частью нового национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба правительства области. Свои предложения по развитию отрасли беспилотных авиационных систем подготовили 58 регионов. По итогам защиты концепция, представленная Оренбургской областью, вошла в десятку лучших, говорится в сообщении. "Беспилотники сегодня используются во многих сферах – от фиксации нарушений правил дорожного движения до доставки товаров покупателям. На основе парка дронов можно создавать различные мониторинговые комплексы, которые крайне необходимы в условиях больших расстояний, сложного рельефа местности и климатических условий. Перспективность этого направления технологического развития очевидна и для экспертного сообщества, и для конечного пользователя", – приводит пресс-служба слова губернатор Оренбургской области Дениса Паслера. При формировании региональной концепции учтен опыт и предложения оренбургских предприятий: ООО "Амплитуда", разработчика и производителя БПЛА и комплектующих, ООО "АСУ ПРО", производителя программного обеспечения, АО "Оренбургнефть", крупнейшего заказчика услуг в сфере беспилотных авиационных систем, а также Стартап-студии ОГУ, которая осуществляет поддержку и развитие технологических проектов, добавили в пресс-службе. Там пояснили, что власти Оренбургской области планируют использовать беспилотные авиационные системы в сельском хозяйстве, электроэнергетике и нефтегазовом комплексе. В рамках программы развития новой отрасли предстоит создать региональный научно-производственный центр, специализирующийся на подготовке кадров для данной сферы, а также на разработке и мелкосерийном производстве отдельных компонентов для беспилотных авиационных систем. В целом, на финансирование нацпроекта по развитию новой отрасли на 2024–2026 годы планируется направить 300 миллиардов рублей. Подготовку к его реализации курирует первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230818/orenburzhe-1890782304.html

https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890428021.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, андрей белоусов