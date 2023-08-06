https://ria.ru/20230806/razvitie-1888419127.html

Белоусов заявил о готовности России к развитию отрасли беспилотных систем

Белоусов заявил о готовности России к развитию отрасли беспилотных систем - РИА Новости, 06.08.2023

Белоусов заявил о готовности России к развитию отрасли беспилотных систем

Россия в целом готова к официальному запуску и развитию новой отрасли экономики – беспилотных авиационных систем, линейка уже имеющихся беспилотников... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T06:35

2023-08-06T06:35

2023-08-06T10:13

экономика

технологии

россия

новосибирск

андрей белоусов

гтлк

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НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Россия в целом готова к официальному запуску и развитию новой отрасли экономики – беспилотных авиационных систем, линейка уже имеющихся беспилотников практически полная, заявил в воскресенье на "Архипелаге 2023" в Новосибирске первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Архипелаг 2023" показал, что мы в принципе готовы к старту новой отрасли. У нас есть, конечно, далеко не все, но мы можем сделать все на уровне образцов, прототипов, демонстраторов. У нас практически вся линейка, можно сказать, за исключением отдельных компонентов, а уж если говорить о линейке самих беспилотных авиационных систем, то она практически полная. Причем образцы вполне на уровне мировых достижений, а некоторые вещи превышают мировые", - сказал он. Белоусов отметил, что в настоящее время структурированы все федеральные проекты нового нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Он напомнил, что в соответствии с поручением президента РФ до 1 сентября правительство России должно этот национальный проект утвердить. "Это достаточно сложная процедура, но надеемся, что мы ее пройдем вовремя. Нам еще предстоит поработать с министерством финансов по определению источников финансирования – достаточно большие деньги получаются. Но учитывая, что эта работа высокоприоритетная… Надеюсь, что мы получим сбалансированный выверенный вариант", - сказал он. Вице-премьер рассказал, что национальный проект состоит из пяти крупных частей – пяти федеральных проектов. Первая часть посвящена консолидации спроса. Его консолидатором в части государственного гражданского заказа выступит ГТЛК, которая будет работать с производителями, формировать линейки беспилотников и так далее для создания гарантированного спроса, прежде всего, со стороны федеральных органов исполнительной власти и компаний с госучастием. Второе направление центральное, оно связано с производством. Третье - с регуляторикой. Четвертое направление – кадры. Пятое – интеллектуальный задел на будущее.

https://ria.ru/20230729/bespilotnik-1887036533.html

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экономика, технологии, россия, новосибирск, андрей белоусов, гтлк