https://ria.ru/20230818/oleni-1890739246.html

В приморском нацпарке сняли на видео купание стада пятнистых оленей

В приморском нацпарке сняли на видео купание стада пятнистых оленей - РИА Новости, 18.08.2023

В приморском нацпарке сняли на видео купание стада пятнистых оленей

Научный сотрудник нацпарка "Земля леопарда" в Приморье снял на видео процесс купания в озере стада пятнистых оленей, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T07:17

2023-08-18T07:17

2023-08-18T10:53

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ВЛАДИВОСТОК, 18 авг — РИА Новости. Научный сотрудник нацпарка "Земля леопарда" в Приморье снял на видео процесс купания в озере стада пятнистых оленей, сообщается в Telegram-канале учреждения."На редких кадрах в лесном озере виртуозно плавают более 15 копытных, примерно столько же пасутся на берегу. Видео получено научным сотрудником во время проверки фотоловушек", — говорится в публикации.В нацпарке отметили, что в кадр попали интересные поведенческие особенности пятнистого оленя. Купаясь в озере, животные охлаждаются в зной и добывают со дна гидрофиты — богатую полезными веществами водную растительность."Эти копытные отлично плавают и ныряют, в воде они себя чувствуют довольно уверенно. Нам впервые удалось запечатлеть такое поведение лично, с помощью камеры смартфона", — пояснил научный сотрудник "Земли леопарда" Виктор Сторожук.Пятнистый олень — копытное, встречающееся на Корейском полуострове, в Китае, Японии и на юге Приморского края России. Из-за постоянного преследования охотниками и браконьерами вид почти вымер в начале XX века. Сейчас на юго-западе Приморья обитают свыше 23 тысяч пятнистых оленей.

https://ria.ru/20230812/dzheyrany-1889676803.html

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китай, приморский край, россия, фгбу "земля леопарда", животные, общество