https://ria.ru/20230818/odessa-1890845528.html

Уже слишком поздно. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе

Уже слишком поздно. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 18.08.2023

Уже слишком поздно. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе

Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение украинских войск. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:52

2023-08-18T14:52

2023-08-18T15:40

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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владимир путин

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение украинских войск. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Уже слишком поздно, Залужный бросает в бой последних людей. <…> Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения", — пояснил он.По мнению военного, если Украина откажется сдаться, то Россия при необходимости может продолжить наступление и пойти на Одессу. Сейчас она обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы и дальше вытеснять армию противника из Запорожской области и ДНР."Если сейчас ставка киевского режима на контрнаступление не оправдается, а оно уже терпит крах, мы увидим все больше прорывов российских войск на линии фронта", — резюмировал Риттер. Украина 4 июня начала продвижение на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890713628.html

https://ria.ru/20230818/vsu-1890690898.html

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