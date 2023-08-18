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Уже слишком поздно. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 18.08.2023 (обновлено: 15:40 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/odessa-1890845528.html
Уже слишком поздно. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
Уже слишком поздно. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 18.08.2023
Уже слишком поздно. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение украинских войск. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:52
2023-08-18T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
владимир путин
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение украинских войск. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Уже слишком поздно, Залужный бросает в бой последних людей. &lt;…&gt; Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения", — пояснил он.По мнению военного, если Украина откажется сдаться, то Россия при необходимости может продолжить наступление и пойти на Одессу. Сейчас она обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы и дальше вытеснять армию противника из Запорожской области и ДНР."Если сейчас ставка киевского режима на контрнаступление не оправдается, а оно уже терпит крах, мы увидим все больше прорывов российских войск на линии фронта", — резюмировал Риттер. Украина 4 июня начала продвижение на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890713628.html
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в мире, одесса, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Уже слишком поздно. Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе

Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина потеряет Одессу, если не признает поражение

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский может потерять контроль над Одессой, если не признает поражение украинских войск. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Уже слишком поздно, Залужный бросает в бой последних людей. <…> Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения", — пояснил он.
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По мнению военного, если Украина откажется сдаться, то Россия при необходимости может продолжить наступление и пойти на Одессу. Сейчас она обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы и дальше вытеснять армию противника из Запорожской области и ДНР.
"Если сейчас ставка киевского режима на контрнаступление не оправдается, а оно уже терпит крах, мы увидим все больше прорывов российских войск на линии фронта", — резюмировал Риттер.
Украина 4 июня начала продвижение на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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