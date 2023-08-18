ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке
Войска Украины выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 3 снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19:05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра; 19:15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 19:20 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 19:20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 20:00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.