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При обстреле Ясиноватского района получил ранение мирный житель
При обстреле Ясиноватского района получил ранение мирный житель - РИА Новости, 18.08.2023
При обстреле Ясиноватского района получил ранение мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:23
2023-08-18T18:23
2023-08-18T18:23
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
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нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) села Васильевка (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1970 года рождения. Берегите себя и своих близких", - пишет мэр. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Ясиноватского района со стороны украинских войск, выпустивших три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
При обстреле Ясиноватского района получил ранение мирный житель
Мэр Шевченко: при обстреле Ясиноватского района ранен мирный житель