https://ria.ru/20230818/obstrel-1890915801.html

При обстреле Ясиноватского района получил ранение мирный житель

При обстреле Ясиноватского района получил ранение мирный житель - РИА Новости, 18.08.2023

При обстреле Ясиноватского района получил ранение мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T18:23

2023-08-18T18:23

2023-08-18T18:23

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) села Васильевка (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1970 года рождения. Берегите себя и своих близких", - пишет мэр. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Ясиноватского района со стороны украинских войск, выпустивших три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк