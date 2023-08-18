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При обстреле Ясиноватского района получил ранение мирный житель - РИА Новости, 18.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/obstrel-1890915801.html
При обстреле Ясиноватского района получил ранение мирный житель
При обстреле Ясиноватского района получил ранение мирный житель - РИА Новости, 18.08.2023
При обстреле Ясиноватского района получил ранение мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:23
2023-08-18T18:23
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) села Васильевка (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1970 года рождения. Берегите себя и своих близких", - пишет мэр. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Ясиноватского района со стороны украинских войск, выпустивших три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
донецкая народная республика
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
При обстреле Ясиноватского района получил ранение мирный житель

Мэр Шевченко: при обстреле Ясиноватского района ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Ясиноватского района со стороны украинских войск, сообщил в телеграм-канале мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
"В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) села Васильевка (Ясиноватский район) ранение получил мужчина 1970 года рождения. Берегите себя и своих близких", - пишет мэр.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Ясиноватского района со стороны украинских войск, выпустивших три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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