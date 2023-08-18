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При обстреле Макеевки серьезно пострадал мирный житель
При обстреле Макеевки серьезно пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.08.2023
При обстреле Макеевки серьезно пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:58
2023-08-18T15:58
2023-08-18T15:58
специальная военная операция на украине
макеевка
происшествия
донецкая народная республика
лесной
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Макеевки украинскими войсками, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. "Червоногвардейский район города Макеевки сегодня подвергся обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... В поселке Лесной во дворе частного дома мужчина 1952 года рождения получил ранения. Доставлен в лечебное учреждение в тяжёлом состоянии", - пишет мэр. Макеевка является городом-спутником Донецка, прилегающим к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
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макеевка, происшествия, донецкая народная республика, лесной
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Лесной
При обстреле Макеевки серьезно пострадал мирный житель
Ключаров сообщил о ранении мужчины при обстреле ВСУ Макеевки