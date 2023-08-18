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Мужчина пострадал при обстреле села Никольское в ДНР - РИА Новости, 18.08.2023
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15:23 18.08.2023 (обновлено: 15:26 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/obstrel-1890857381.html
Мужчина пострадал при обстреле села Никольское в ДНР
Мужчина пострадал при обстреле села Никольское в ДНР - РИА Новости, 18.08.2023
Мужчина пострадал при обстреле села Никольское в ДНР
Мужчина пострадал в результате обстрела села Никольское в ДНР, сообщила служба ГО и ЧС Волновахского района. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:23
2023-08-18T15:26
донецкая народная республика
волновахский район
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела села Никольское в ДНР, сообщила служба ГО и ЧС Волновахского района. "Сегодня, 18 августа, в 13.00 вследствие обстрела села Никольское пострадал мужчина 1957 года рождения. Пострадавший доставлен в Волновахскую ЦРБ", - сообщила служба в своём телеграм-канале.
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донецкая народная республика, волновахский район
Донецкая Народная Республика, Волновахский район
Мужчина пострадал при обстреле села Никольское в ДНР

Мужчина пострадал в результате обстрела села Никольское в ДНР

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела села Никольское в ДНР, сообщила служба ГО и ЧС Волновахского района.
"Сегодня, 18 августа, в 13.00 вследствие обстрела села Никольское пострадал мужчина 1957 года рождения. Пострадавший доставлен в Волновахскую ЦРБ", - сообщила служба в своём телеграм-канале.
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