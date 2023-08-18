https://ria.ru/20230818/obstrel-1890857381.html

Мужчина пострадал при обстреле села Никольское в ДНР

Мужчина пострадал при обстреле села Никольское в ДНР - РИА Новости, 18.08.2023

Мужчина пострадал при обстреле села Никольское в ДНР

Мужчина пострадал в результате обстрела села Никольское в ДНР, сообщила служба ГО и ЧС Волновахского района. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:23

2023-08-18T15:23

2023-08-18T15:26

донецкая народная республика

волновахский район

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела села Никольское в ДНР, сообщила служба ГО и ЧС Волновахского района. "Сегодня, 18 августа, в 13.00 вследствие обстрела села Никольское пострадал мужчина 1957 года рождения. Пострадавший доставлен в Волновахскую ЦРБ", - сообщила служба в своём телеграм-канале.

https://ria.ru/20230705/pomosch-1882229130.html

донецкая народная республика

волновахский район

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2023

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донецкая народная республика, волновахский район