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Украинские войска выпустили 21 натовский снаряд по ДНР - РИА Новости, 18.08.2023
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14:13 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/obstrel-1890833535.html
Украинские войска выпустили 21 натовский снаряд по ДНР
Украинские войска выпустили 21 натовский снаряд по ДНР - РИА Новости, 18.08.2023
Украинские войска выпустили 21 натовский снаряд по ДНР
Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:13
2023-08-18T14:13
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - написало представительство. С 12.40 по 13.30 украинские войска выпустили еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району. В 12.20 украинские войска также выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Гольмовскому. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 21 натовский снаряд по ДНР

ВСУ выпустили 21 натовский снаряд по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - написало представительство.
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С 12.40 по 13.30 украинские войска выпустили еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району.
В 12.20 украинские войска также выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Гольмовскому.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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