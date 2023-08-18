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Украинские войска выпустили 21 натовский снаряд по ДНР

Украинские войска выпустили 21 натовский снаряд по ДНР - РИА Новости, 18.08.2023

Украинские войска выпустили 21 натовский снаряд по ДНР

Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:13

2023-08-18T14:13

2023-08-18T14:13

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - написало представительство. С 12.40 по 13.30 украинские войска выпустили еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району. В 12.20 украинские войска также выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Гольмовскому. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия