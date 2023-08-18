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Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку и Макеевке
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 18.08.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку и Макеевке
Украинские войска за 5 минут выпустили 13 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительстве ДНР в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:55
2023-08-18T13:55
2023-08-18T13:57
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили 13 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО…13:35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что в 13.40 было выпущено еще пять ракет по указанному району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку и Макеевке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 13 ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке