https://ria.ru/20230818/obstrel-1890826721.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 18.08.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска за 5 минут выпустили 13 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительстве ДНР в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:55

2023-08-18T13:55

2023-08-18T13:57

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили 13 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в пятницу в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО…13:35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что в 13.40 было выпущено еще пять ракет по указанному району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия