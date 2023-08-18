https://ria.ru/20230818/obstrel-1890791957.html

Украинские войска обстреляли Энергодар

Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 18.08.2023

Украинские войска обстреляли Энергодар

Украинские войска обстреляли город Энергодар в Запорожской области, повреждения получил многоэтажный жилой дом, сообщил журналистам представитель оперативных... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:57

2023-08-18T11:57

2023-08-18T11:57

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 18 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Энергодар в Запорожской области, повреждения получил многоэтажный жилой дом, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона. "В 9.00 мск боевики ВСУ произвели обстрел города Энергодар. Зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом по адресу: улица Строителей, 17. В здании произошло возгорание. На месте работают специальные службы", - сказал он. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

https://radiosputnik.ria.ru/20230810/bespilotnik-1889382058.html

энергодар

запорожская область

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2023

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энергодар, запорожская область, происшествия