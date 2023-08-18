ВСУ выпустили за сутки почти сто снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили за сутки 97 снарядов по семи районам Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, было выпущено почти 100 снарядов, также было сбито два украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе в четверг, 17 августа. Семь приграничных муниципалитетов подверглись обстрелам, общее количество выпущенных снарядов составило 97, из которых семь взрывных устройств были сброшены с дронов. В результате обстрелов за отчетный день пострадавших нет, но повреждено по одному домовладению в Шебекинском округе и Краснояружском районе. В Валуйском районе поврежден грузовой автомобиль и в Грайворонском округе есть некритичные повреждения на инфраструктурном объекте связи.
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"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено два артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 5 взрывных устройств, в том числе один осколочный гранатометный выстрел… В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок - зафиксировано 8 прилетов", - написал Гладков.
В Валуйском округе, по словам губернатора, по селу Логачевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, а в селе Новопетровка противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас. В Волоконовском районе 32 раза из миномета обстреляли окраину хутора Старый.
Как уточнил глава области, в Грайворонском округе по селу Сподарюшино выпущено 7 минометных снарядов. В поселке Горьковский с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Краснояружском районе по селам Вязовое и Теребрено и по окраинам сел Репяховка и Колотиловка выпущено в сумме 17 артиллерийских снарядов.
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"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - зафиксировано два прилета. Никто не пострадал. В одном частном домовладении повреждена кровля. Над городом Шебекино и селом Никольское сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий. По селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по посёлку Красное – 6, по МАПП "Шебекино" – 4 минометных снаряда", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.