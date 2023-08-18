https://ria.ru/20230818/obstrel-1890761701.html

ВСУ выпустили за сутки почти сто снарядов по Белгородской области

ВСУ выпустили за сутки почти сто снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 18.08.2023

ВСУ выпустили за сутки почти сто снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, было выпущено почти 100 снарядов, также было сбито два... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:22

2023-08-18T10:22

2023-08-18T10:23

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

валуйский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, было выпущено почти 100 снарядов, также было сбито два украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В пятницу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе в четверг, 17 августа. Семь приграничных муниципалитетов подверглись обстрелам, общее количество выпущенных снарядов составило 97, из которых семь взрывных устройств были сброшены с дронов. В результате обстрелов за отчетный день пострадавших нет, но повреждено по одному домовладению в Шебекинском округе и Краснояружском районе. В Валуйском районе поврежден грузовой автомобиль и в Грайворонском округе есть некритичные повреждения на инфраструктурном объекте связи. "В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено два артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено 5 взрывных устройств, в том числе один осколочный гранатометный выстрел… В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок - зафиксировано 8 прилетов", - написал Гладков. В Валуйском округе, по словам губернатора, по селу Логачевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, а в селе Новопетровка противник сбросил с беспилотника один осколочный боеприпас. В Волоконовском районе 32 раза из миномета обстреляли окраину хутора Старый. Как уточнил глава области, в Грайворонском округе по селу Сподарюшино выпущено 7 минометных снарядов. В поселке Горьковский с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Краснояружском районе по селам Вязовое и Теребрено и по окраинам сел Репяховка и Колотиловка выпущено в сумме 17 артиллерийских снарядов. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - зафиксировано два прилета. Никто не пострадал. В одном частном домовладении повреждена кровля. Над городом Шебекино и селом Никольское сбито по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий. По селу Середа выпущено 8 минометных снарядов, по посёлку Красное – 6, по МАПП "Шебекино" – 4 минометных снаряда", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

белгородский район

валуйский район

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