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Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:18 18.08.2023 (обновлено: 11:00 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/obstrel-1890742488.html
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 18.08.2023
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска вновь обстреливают Донецк кассетными боеприпасами, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T08:18
2023-08-18T11:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Украинские войска вновь обстреливают Донецк кассетными боеприпасами, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.&quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск. — Прим. ред.) — населенный пункт Новоселовка Первая — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)&quot;, — говорится в публикации.Всего, по данным СЦКК, после полуночи ВСУ выпустили по различным районам Донецка более 30 снарядов, из них более десяти — кассетные.За минувшие сутки украинские войска совершили 50 обстрелов на Донецком направлении с использованием натовской артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве эти бомбы выбрасывают снаряды меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще два кассетных снаряда по Донецку

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто обстрела
Место обстрела - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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ДОНЕЦК, 18 авг — РИА Новости. Украинские войска вновь обстреливают Донецк кассетными боеприпасами, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск. — Прим. ред.) — населенный пункт Новоселовка Первая — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.

Всего, по данным СЦКК, после полуночи ВСУ выпустили по различным районам Донецка более 30 снарядов, из них более десяти — кассетные.
За минувшие сутки украинские войска совершили 50 обстрелов на Донецком направлении с использованием натовской артиллерии калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве эти бомбы выбрасывают снаряды меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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