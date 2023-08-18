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СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера - РИА Новости, 18.08.2023
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23:28 18.08.2023 (обновлено: 23:38 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/niger-1890950488.html
СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера
СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера - РИА Новости, 18.08.2023
СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера
Франция и США испытывают напряженность в отношениях на фоне попыток Вашингтона взаимодействовать с новыми военными властями Нигера, с этим подходом не согласен... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T23:28
2023-08-18T23:38
в мире
нигер
сша
франция
виктория нуланд
мохамед базум
politico
переворот в нигере — 2023
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Франция и США испытывают напряженность в отношениях на фоне попыток Вашингтона взаимодействовать с новыми военными властями Нигера, с этим подходом не согласен Париж, сообщает американская газета Politico со ссылкой на чиновников. Ранее у заместителя главы госдепа США Виктории Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. По данным телеканала CNN, визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, несмотря на проведенные ею "откровенные" переговоры. Также сообщалось, что новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон должна прибыть в Ниамей к концу этой недели. "Возможно, для того, чтобы избежать кровопролития, США быстро захотели поговорить с путчистами. Может быть, лучше было бы обеспечить какие-либо условия или гарантии, прежде чем открывать эти каналы", - цитирует издание слова французского чиновника, осведомленного о ситуации в Нигере. Американский чиновник, знакомый с вопросом, заявил изданию, что некоторые союзники были недовольны поездкой Нуланд, но выступил в защиту попытки поговорить с военными. Американец со связями среди мятежников Али Эль-Хуссейни сообщил газете, что новые военные руководители Нигера не доверяют французам, не в последнюю очередь потому, что французские чиновники ведут себя так, будто из "не существует". По его словам, военные готовы взаимодействовать с США, считая их менее высокомерными. Как отмечает газета, французские чиновники заявляют, что не взаимодействуют с лидерами переворота, чтобы продемонстрировать поддержку в адрес отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Издание пишет, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома не стал отрицать напряженность между Францией и США по Нигеру, но подчеркнул, что стороны продолжают диалог друг с другом, а также с представителями африканских государств. Представитель посольства Франции в Вашингтоне заявил газете, что между сторонами есть "тесная координация" и ведутся обсуждения. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230818/niger-1890949298.html
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в мире, нигер, сша, франция, виктория нуланд, мохамед базум, politico, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Франция, Виктория Нуланд, Мохамед Базум, Politico, Переворот в Нигере — 2023
СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера

Politico: мнения по Нигеру стали причиной разногласий в отношениях Франции и США

© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Франция и США испытывают напряженность в отношениях на фоне попыток Вашингтона взаимодействовать с новыми военными властями Нигера, с этим подходом не согласен Париж, сообщает американская газета Politico со ссылкой на чиновников.
Ранее у заместителя главы госдепа США Виктории Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. По данным телеканала CNN, визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, несмотря на проведенные ею "откровенные" переговоры. Также сообщалось, что новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон должна прибыть в Ниамей к концу этой недели.
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
ЭКОВАС определило сроки вторжения в Нигер
Вчера, 23:12
"Возможно, для того, чтобы избежать кровопролития, США быстро захотели поговорить с путчистами. Может быть, лучше было бы обеспечить какие-либо условия или гарантии, прежде чем открывать эти каналы", - цитирует издание слова французского чиновника, осведомленного о ситуации в Нигере.
Американский чиновник, знакомый с вопросом, заявил изданию, что некоторые союзники были недовольны поездкой Нуланд, но выступил в защиту попытки поговорить с военными. Американец со связями среди мятежников Али Эль-Хуссейни сообщил газете, что новые военные руководители Нигера не доверяют французам, не в последнюю очередь потому, что французские чиновники ведут себя так, будто из "не существует". По его словам, военные готовы взаимодействовать с США, считая их менее высокомерными. Как отмечает газета, французские чиновники заявляют, что не взаимодействуют с лидерами переворота, чтобы продемонстрировать поддержку в адрес отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Издание пишет, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома не стал отрицать напряженность между Францией и США по Нигеру, но подчеркнул, что стороны продолжают диалог друг с другом, а также с представителями африканских государств.
Представитель посольства Франции в Вашингтоне заявил газете, что между сторонами есть "тесная координация" и ведутся обсуждения.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
ООН направила спецпредставителя в Нигер на переговоры с мятежниками
Вчера, 22:25
 
В миреНигерСШАФранцияВиктория НуландМохамед БазумPoliticoПереворот в Нигере — 2023
 
 
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