https://ria.ru/20230818/niger-1890950488.html

СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера

СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера - РИА Новости, 18.08.2023

СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера

Франция и США испытывают напряженность в отношениях на фоне попыток Вашингтона взаимодействовать с новыми военными властями Нигера, с этим подходом не согласен... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T23:28

2023-08-18T23:28

2023-08-18T23:38

в мире

нигер

сша

франция

виктория нуланд

мохамед базум

politico

переворот в нигере — 2023

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Франция и США испытывают напряженность в отношениях на фоне попыток Вашингтона взаимодействовать с новыми военными властями Нигера, с этим подходом не согласен Париж, сообщает американская газета Politico со ссылкой на чиновников. Ранее у заместителя главы госдепа США Виктории Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. По данным телеканала CNN, визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, несмотря на проведенные ею "откровенные" переговоры. Также сообщалось, что новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон должна прибыть в Ниамей к концу этой недели. "Возможно, для того, чтобы избежать кровопролития, США быстро захотели поговорить с путчистами. Может быть, лучше было бы обеспечить какие-либо условия или гарантии, прежде чем открывать эти каналы", - цитирует издание слова французского чиновника, осведомленного о ситуации в Нигере. Американский чиновник, знакомый с вопросом, заявил изданию, что некоторые союзники были недовольны поездкой Нуланд, но выступил в защиту попытки поговорить с военными. Американец со связями среди мятежников Али Эль-Хуссейни сообщил газете, что новые военные руководители Нигера не доверяют французам, не в последнюю очередь потому, что французские чиновники ведут себя так, будто из "не существует". По его словам, военные готовы взаимодействовать с США, считая их менее высокомерными. Как отмечает газета, французские чиновники заявляют, что не взаимодействуют с лидерами переворота, чтобы продемонстрировать поддержку в адрес отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Издание пишет, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома не стал отрицать напряженность между Францией и США по Нигеру, но подчеркнул, что стороны продолжают диалог друг с другом, а также с представителями африканских государств. Представитель посольства Франции в Вашингтоне заявил газете, что между сторонами есть "тесная координация" и ведутся обсуждения. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230818/niger-1890949298.html

https://ria.ru/20230818/niger-1890945377.html

нигер

сша

франция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, сша, франция, виктория нуланд, мохамед базум, politico, переворот в нигере — 2023