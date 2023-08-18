https://ria.ru/20230818/niger-1890950488.html
СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера
СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера - РИА Новости, 18.08.2023
СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера
Франция и США испытывают напряженность в отношениях на фоне попыток Вашингтона взаимодействовать с новыми военными властями Нигера, с этим подходом не согласен... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T23:28
2023-08-18T23:28
2023-08-18T23:38
в мире
нигер
сша
франция
виктория нуланд
мохамед базум
politico
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887580186_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_cf0936e4d1c8c9b6674b7156d2fbac1d.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Франция и США испытывают напряженность в отношениях на фоне попыток Вашингтона взаимодействовать с новыми военными властями Нигера, с этим подходом не согласен Париж, сообщает американская газета Politico со ссылкой на чиновников. Ранее у заместителя главы госдепа США Виктории Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. По данным телеканала CNN, визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, несмотря на проведенные ею "откровенные" переговоры. Также сообщалось, что новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон должна прибыть в Ниамей к концу этой недели. "Возможно, для того, чтобы избежать кровопролития, США быстро захотели поговорить с путчистами. Может быть, лучше было бы обеспечить какие-либо условия или гарантии, прежде чем открывать эти каналы", - цитирует издание слова французского чиновника, осведомленного о ситуации в Нигере. Американский чиновник, знакомый с вопросом, заявил изданию, что некоторые союзники были недовольны поездкой Нуланд, но выступил в защиту попытки поговорить с военными. Американец со связями среди мятежников Али Эль-Хуссейни сообщил газете, что новые военные руководители Нигера не доверяют французам, не в последнюю очередь потому, что французские чиновники ведут себя так, будто из "не существует". По его словам, военные готовы взаимодействовать с США, считая их менее высокомерными. Как отмечает газета, французские чиновники заявляют, что не взаимодействуют с лидерами переворота, чтобы продемонстрировать поддержку в адрес отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Издание пишет, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома не стал отрицать напряженность между Францией и США по Нигеру, но подчеркнул, что стороны продолжают диалог друг с другом, а также с представителями африканских государств. Представитель посольства Франции в Вашингтоне заявил газете, что между сторонами есть "тесная координация" и ведутся обсуждения. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230818/niger-1890949298.html
https://ria.ru/20230818/niger-1890945377.html
нигер
сша
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887580186_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_1b3e490ffe8b1b2dce1b43bb53b1e810.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, сша, франция, виктория нуланд, мохамед базум, politico, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Франция, Виктория Нуланд, Мохамед Базум, Politico, Переворот в Нигере — 2023
СМИ сообщили о разногласиях Франции и США из-за Нигера
Politico: мнения по Нигеру стали причиной разногласий в отношениях Франции и США
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости.
Франция и США испытывают напряженность в отношениях на фоне попыток Вашингтона взаимодействовать с новыми военными властями Нигера, с этим подходом не согласен Париж, сообщает американская газета Politico
со ссылкой на чиновников.
Ранее у заместителя главы госдепа США Виктории Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками. По данным телеканала CNN, визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным, несмотря на проведенные ею "откровенные" переговоры. Также сообщалось, что новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон должна прибыть в Ниамей к концу этой недели.
ЭКОВАС определило сроки вторжения в Нигер
"Возможно, для того, чтобы избежать кровопролития, США быстро захотели поговорить с путчистами. Может быть, лучше было бы обеспечить какие-либо условия или гарантии, прежде чем открывать эти каналы", - цитирует издание слова французского чиновника, осведомленного о ситуации в Нигере.
Американский чиновник, знакомый с вопросом, заявил изданию, что некоторые союзники были недовольны поездкой Нуланд, но выступил в защиту попытки поговорить с военными. Американец со связями среди мятежников Али Эль-Хуссейни сообщил газете, что новые военные руководители Нигера не доверяют французам, не в последнюю очередь потому, что французские чиновники ведут себя так, будто из "не существует". По его словам, военные готовы взаимодействовать с США, считая их менее высокомерными. Как отмечает газета, французские чиновники заявляют, что не взаимодействуют с лидерами переворота, чтобы продемонстрировать поддержку в адрес отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Издание пишет, что представитель Совета национальной безопасности Белого дома не стал отрицать напряженность между Францией и США по Нигеру, но подчеркнул, что стороны продолжают диалог друг с другом, а также с представителями африканских государств.
Представитель посольства Франции в Вашингтоне заявил газете, что между сторонами есть "тесная координация" и ведутся обсуждения.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
ООН направила спецпредставителя в Нигер на переговоры с мятежниками