https://ria.ru/20230818/niger-1890950340.html

ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа

ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа - РИА Новости, 18.08.2023

ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа, заявил комиссар организации по политическим... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T23:25

2023-08-18T23:25

2023-08-18T23:25

в мире

нигер

абуджа

мохамед базум

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа, заявил комиссар организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах. "Завтра, возможно, миссия ЭКОВАС отправится в Нигер, чтобы продолжить мирный путь к восстановлению конституционного порядка", - приводит его слова агентство Франс Пресс. Согласно информации комиссара, сообщество готово урегулировать конфликт мирным путем, однако "танго танцуют вдвоем". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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в мире, нигер, абуджа, мохамед базум