Рейтинг@Mail.ru
ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/niger-1890950340.html
ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа
ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа - РИА Новости, 18.08.2023
ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа, заявил комиссар организации по политическим... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T23:25
2023-08-18T23:25
в мире
нигер
абуджа
мохамед базум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887527203_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_44782fb5e8c21e2c55554d2115eef0b9.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа, заявил комиссар организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах. "Завтра, возможно, миссия ЭКОВАС отправится в Нигер, чтобы продолжить мирный путь к восстановлению конституционного порядка", - приводит его слова агентство Франс Пресс. Согласно информации комиссара, сообщество готово урегулировать конфликт мирным путем, однако "танго танцуют вдвоем". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
нигер
абуджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887527203_0:0:2573:1930_1920x0_80_0_0_ced51ecb1e08ed9fedd77390e53c8c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, абуджа, мохамед базум
В мире, Нигер, Абуджа, Мохамед Базум
ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа

ЭКОВАС: сообщество может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа

© AP Photo / Sam MednickСотрудники правоохранительных органов в Нигере
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа, заявил комиссар организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах.
"Завтра, возможно, миссия ЭКОВАС отправится в Нигер, чтобы продолжить мирный путь к восстановлению конституционного порядка", - приводит его слова агентство Франс Пресс.
Согласно информации комиссара, сообщество готово урегулировать конфликт мирным путем, однако "танго танцуют вдвоем".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Макрон хочет вернуть Нигер чужими руками
8 августа, 08:00
 
В миреНигерАбуджаМохамед Базум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала