https://ria.ru/20230818/niger-1890950340.html
ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа
ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа - РИА Новости, 18.08.2023
ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа, заявил комиссар организации по политическим... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T23:25
2023-08-18T23:25
2023-08-18T23:25
в мире
нигер
абуджа
мохамед базум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887527203_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_44782fb5e8c21e2c55554d2115eef0b9.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа, заявил комиссар организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах. "Завтра, возможно, миссия ЭКОВАС отправится в Нигер, чтобы продолжить мирный путь к восстановлению конституционного порядка", - приводит его слова агентство Франс Пресс. Согласно информации комиссара, сообщество готово урегулировать конфликт мирным путем, однако "танго танцуют вдвоем". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
нигер
абуджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887527203_0:0:2573:1930_1920x0_80_0_0_ced51ecb1e08ed9fedd77390e53c8c00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, абуджа, мохамед базум
В мире, Нигер, Абуджа, Мохамед Базум
ЭКОВАС может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа
ЭКОВАС: сообщество может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может направить в Нигер дипломатическую миссию 19 августа, заявил комиссар организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Мусах.
"Завтра, возможно, миссия ЭКОВАС отправится в Нигер, чтобы продолжить мирный путь к восстановлению конституционного порядка", - приводит его слова агентство
Франс Пресс.
Согласно информации комиссара, сообщество готово урегулировать конфликт мирным путем, однако "танго танцуют вдвоем".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Макрон хочет вернуть Нигер чужими руками