Рейтинг@Mail.ru
ЭКОВАС определило сроки вторжения в Нигер - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 18.08.2023 (обновлено: 02:38 19.08.2023)
https://ria.ru/20230818/niger-1890949298.html
ЭКОВАС определило сроки вторжения в Нигер
ЭКОВАС определило сроки вторжения в Нигер - РИА Новости, 19.08.2023
ЭКОВАС определило сроки вторжения в Нигер
Начальники генштабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) определили дату начала военного вторжения в Нигер. Об этом сообщил канал Al... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-18T23:12
2023-08-19T02:38
в мире
нигер
гана
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
государственный департамент сша
виктория нуланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889128032_379:210:2908:1633_1920x0_80_0_0_c87f5b3abd32b9e5704a552b8e126d9c.jpg
ДОХА, 18 авг — РИА Новости. Начальники генштабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) определили дату начала военного вторжения в Нигер. Об этом сообщил канал Al Jazeera со ссылкой на заявление комиссара организации по политическим делам, миру и безопасности Абделя Фатау Мусаха."Мы приняли решение относительно дня для осуществления военного вторжения в Нигер, но не будем о нем объявлять. Происходящее представляет собой часть серии переворотов в регионе, и мы попытаемся положить этому конец", — сказал он по итогам встречи в Гане.Как отметил Абдель Фатау Мусах, военные стран ЭКОВАС готовы к интервенции и ждут приказа. При этом сообщество не закрыло "все двери для попыток дипломатического решения ситуации вокруг Нигера"."Цель возможного военного вторжения не состоит в намерении устроить войну, а связана со стремлением восстановить конституционный порядок", — подчеркнул он.В конце июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот.В начале августа участники сообщества приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На прошлой неделе главы государств блока выступили за скорейшее начало вторжения. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники генштабов стран — членов ЭКОВАС проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники, мятежники в Нигере заявили заместителю главы Госдепа Виктории Нуланд, что убьют Мохамеда Базума в случае интервенции.ЭКОВАС не раз осуществляло военные интервенции в государства — члены объединения, чтобы вернуть к власти смещенных лидеров или для борьбы с экстремистами. Так, организация вмешивалась в гражданские войны в Либерии (1989-1997) и Сьерра-Леоне (1991-2002).
https://ria.ru/20230818/niger-1890854241.html
https://ria.ru/20230817/niger-1890721151.html
https://ria.ru/20230814/niger-1889870615.html
нигер
гана
абуджа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889128032_604:74:2817:1733_1920x0_80_0_0_f5126c6bd42405779a9f94cb0efe36a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, гана, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, государственный департамент сша, виктория нуланд, сша
В мире, Нигер, Гана, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, Государственный департамент США, Виктория Нуланд, США
ЭКОВАС определило сроки вторжения в Нигер

ЭКОВАС назначило дату вторжения в Нигер, не разглашая ее

© AP PhotoВоенные в Ниамее
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo
Военные в Ниамее
Читать ria.ru в
ДОХА, 18 авг — РИА Новости. Начальники генштабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) определили дату начала военного вторжения в Нигер. Об этом сообщил канал Al Jazeera со ссылкой на заявление комиссара организации по политическим делам, миру и безопасности Абделя Фатау Мусаха.
"Мы приняли решение относительно дня для осуществления военного вторжения в Нигер, но не будем о нем объявлять. Происходящее представляет собой часть серии переворотов в регионе, и мы попытаемся положить этому конец", — сказал он по итогам встречи в Гане.
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
ЭКОВАС не будет спрашивать у ООН разрешения на интервенцию в Нигер
Вчера, 15:17
Как отметил Абдель Фатау Мусах, военные стран ЭКОВАС готовы к интервенции и ждут приказа. При этом сообщество не закрыло "все двери для попыток дипломатического решения ситуации вокруг Нигера".
"Цель возможного военного вторжения не состоит в намерении устроить войну, а связана со стремлением восстановить конституционный порядок", — подчеркнул он.
В конце июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот.
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
СМИ: мятежники в Нигере перебрасывают войска для защиты от вторжения
17 августа, 23:17
В начале августа участники сообщества приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На прошлой неделе главы государств блока выступили за скорейшее начало вторжения. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники генштабов стран — членов ЭКОВАС проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.
Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники, мятежники в Нигере заявили заместителю главы Госдепа Виктории Нуланд, что убьют Мохамеда Базума в случае интервенции.
ЭКОВАС не раз осуществляло военные интервенции в государства — члены объединения, чтобы вернуть к власти смещенных лидеров или для борьбы с экстремистами. Так, организация вмешивалась в гражданские войны в Либерии (1989-1997) и Сьерра-Леоне (1991-2002).
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
СМИ: лидер мятежников в Нигере дал согласие на переговоры с ЭКОВАС
14 августа, 05:27
 
В миреНигерГанаАбуджаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023Государственный департамент СШАВиктория НуландСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала