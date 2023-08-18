https://ria.ru/20230818/niger-1890949298.html

ЭКОВАС определило сроки вторжения в Нигер

ЭКОВАС определило сроки вторжения в Нигер - РИА Новости, 19.08.2023

ЭКОВАС определило сроки вторжения в Нигер

Начальники генштабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) определили дату начала военного вторжения в Нигер. Об этом сообщил канал Al... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-18T23:12

2023-08-18T23:12

2023-08-19T02:38

в мире

нигер

гана

абуджа

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

государственный департамент сша

виктория нуланд

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ДОХА, 18 авг — РИА Новости. Начальники генштабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) определили дату начала военного вторжения в Нигер. Об этом сообщил канал Al Jazeera со ссылкой на заявление комиссара организации по политическим делам, миру и безопасности Абделя Фатау Мусаха."Мы приняли решение относительно дня для осуществления военного вторжения в Нигер, но не будем о нем объявлять. Происходящее представляет собой часть серии переворотов в регионе, и мы попытаемся положить этому конец", — сказал он по итогам встречи в Гане.Как отметил Абдель Фатау Мусах, военные стран ЭКОВАС готовы к интервенции и ждут приказа. При этом сообщество не закрыло "все двери для попыток дипломатического решения ситуации вокруг Нигера"."Цель возможного военного вторжения не состоит в намерении устроить войну, а связана со стремлением восстановить конституционный порядок", — подчеркнул он.В конце июля военные в Нигере объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот.В начале августа участники сообщества приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На прошлой неделе главы государств блока выступили за скорейшее начало вторжения. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники генштабов стран — членов ЭКОВАС проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники, мятежники в Нигере заявили заместителю главы Госдепа Виктории Нуланд, что убьют Мохамеда Базума в случае интервенции.ЭКОВАС не раз осуществляло военные интервенции в государства — члены объединения, чтобы вернуть к власти смещенных лидеров или для борьбы с экстремистами. Так, организация вмешивалась в гражданские войны в Либерии (1989-1997) и Сьерра-Леоне (1991-2002).

https://ria.ru/20230818/niger-1890854241.html

https://ria.ru/20230817/niger-1890721151.html

https://ria.ru/20230814/niger-1889870615.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, гана, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, государственный департамент сша, виктория нуланд, сша