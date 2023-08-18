https://ria.ru/20230818/niger-1890945377.html

ООН направила спецпредставителя в Нигер на переговоры с мятежниками

ООН направила спецпредставителя в Нигер на переговоры с мятежниками - РИА Новости, 18.08.2023

ООН направила спецпредставителя в Нигер на переговоры с мятежниками

Спецпредставитель ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао отправился в Нигер для обсуждения с захватившими власть военными перспектив... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T22:25

2023-08-18T22:25

2023-08-18T23:23

в мире

нигер

западная африка

сахель

мохамед базум

стефан дюжаррик

оон

переворот в нигере — 2023

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ООН, 18 авг - РИА Новости. Спецпредставитель ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао отправился в Нигер для обсуждения с захватившими власть военными перспектив урегулирования кризиса в стране, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "В ближайшее время ожидается его прибытие в столицу Нигера Ниамей. Он планирует встретиться с Национальным советом спасения родины… Он остается в контакте с представителями ЭКОВАС, заинтересованными сторонами в Нигере, а также другими заинтересованными сторонами для скорейшего и мирного урегулирования кризиса", - сказал Дюжаррик. До своего прибытия в Нигер, по его словам, Симао уже посетил ряд других стран региона. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230816/postavki-1890512588.html

нигер

западная африка

сахель

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в мире, нигер, западная африка, сахель , мохамед базум, стефан дюжаррик, оон, переворот в нигере — 2023