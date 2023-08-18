https://ria.ru/20230818/niger-1890854241.html

ЭКОВАС не будет спрашивать у ООН разрешения на интервенцию в Нигер

ЭКОВАС не будет спрашивать у ООН разрешения на интервенцию в Нигер - РИА Новости, 18.08.2023

ЭКОВАС не будет спрашивать у ООН разрешения на интервенцию в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки не будет спрашивать у Совета безопасности ООН разрешения на военное вмешательство в дела Нигера. Об этом заявил... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:17

2023-08-18T15:17

2023-08-18T15:40

в мире

нигер

либерия

сьерра-леоне

мохамед базум

оон

переворот в нигере — 2023

виктория нуланд

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки не будет спрашивать у Совета безопасности ООН разрешения на военное вмешательство в дела Нигера. Об этом заявил комиссар по политическим делам, миру и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах в интервью журналу Jeune Afrique."Когда мы шли в Либерию и Сьерра-Леоне, мы ничего не спрашивали у Совета безопасности. Мы проинформировали его постфактум. Так зачем нам (советоваться с Совбезом организации. — Прим. ред.) сейчас? Добавлю, что я хорошо знаю ООН и что в большинстве случаев, когда африканские страны говорят, что идут в Совбез, международное благословение играет лишь второстепенную роль. В действительности же они хотят получить содействие усилиям, финансовую и материальную поддержку", — сказал он.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.В начале августа участники блока приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На прошлой неделе главы государств ЭКОВАС выступили за скорейшее начало интервенции в страну. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники штабов обороны стран — членов сообщества проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники, мятежники в Нигере заявили заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд, что убьют президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции.ЭКОВАС неоднократно осуществляло военные интервенции в государства — члены сообщества с целью вернуть к власти смещенных лидеров или борьбы с экстремистами. В частности, организация вмешивалась в гражданские войны в Либерии (1989-1997) и Сьерра-Леоне (1991-2002).

https://ria.ru/20230816/niger-1890395319.html

https://ria.ru/20230817/niger-1890721151.html

нигер

либерия

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в мире, нигер, либерия, сьерра-леоне, мохамед базум, оон, переворот в нигере — 2023, виктория нуланд, государственный департамент сша