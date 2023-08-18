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ЭКОВАС не будет спрашивать у ООН разрешения на интервенцию в Нигер - РИА Новости, 18.08.2023
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15:17 18.08.2023 (обновлено: 15:40 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/niger-1890854241.html
ЭКОВАС не будет спрашивать у ООН разрешения на интервенцию в Нигер
ЭКОВАС не будет спрашивать у ООН разрешения на интервенцию в Нигер - РИА Новости, 18.08.2023
ЭКОВАС не будет спрашивать у ООН разрешения на интервенцию в Нигер
Экономическое сообщество стран Западной Африки не будет спрашивать у Совета безопасности ООН разрешения на военное вмешательство в дела Нигера. Об этом заявил... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:17
2023-08-18T15:40
в мире
нигер
либерия
сьерра-леоне
мохамед базум
оон
переворот в нигере — 2023
виктория нуланд
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки не будет спрашивать у Совета безопасности ООН разрешения на военное вмешательство в дела Нигера. Об этом заявил комиссар по политическим делам, миру и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах в интервью журналу Jeune Afrique.&quot;Когда мы шли в Либерию и Сьерра-Леоне, мы ничего не спрашивали у Совета безопасности. Мы проинформировали его постфактум. Так зачем нам (советоваться с Совбезом организации. — Прим. ред.) сейчас? Добавлю, что я хорошо знаю ООН и что в большинстве случаев, когда африканские страны говорят, что идут в Совбез, международное благословение играет лишь второстепенную роль. В действительности же они хотят получить содействие усилиям, финансовую и материальную поддержку&quot;, — сказал он.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.В начале августа участники блока приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На прошлой неделе главы государств ЭКОВАС выступили за скорейшее начало интервенции в страну. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники штабов обороны стран — членов сообщества проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники, мятежники в Нигере заявили заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд, что убьют президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции.ЭКОВАС неоднократно осуществляло военные интервенции в государства — члены сообщества с целью вернуть к власти смещенных лидеров или борьбы с экстремистами. В частности, организация вмешивалась в гражданские войны в Либерии (1989-1997) и Сьерра-Леоне (1991-2002).
https://ria.ru/20230816/niger-1890395319.html
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в мире, нигер, либерия, сьерра-леоне, мохамед базум, оон, переворот в нигере — 2023, виктория нуланд, государственный департамент сша
В мире, Нигер, Либерия, Сьерра-Леоне, Мохамед Базум, ООН, Переворот в Нигере — 2023, Виктория Нуланд, Государственный департамент США
ЭКОВАС не будет спрашивать у ООН разрешения на интервенцию в Нигер

ЭКОВАС не будет спрашивать у ООН разрешения на интервенцию в Нигер

© AP Photo / Sam MednickСотрудники правоохранительных органов в Нигере
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки не будет спрашивать у Совета безопасности ООН разрешения на военное вмешательство в дела Нигера. Об этом заявил комиссар по политическим делам, миру и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах в интервью журналу Jeune Afrique.
«

"Когда мы шли в Либерию и Сьерра-Леоне, мы ничего не спрашивали у Совета безопасности. Мы проинформировали его постфактум. Так зачем нам (советоваться с Совбезом организации. — Прим. ред.) сейчас? Добавлю, что я хорошо знаю ООН и что в большинстве случаев, когда африканские страны говорят, что идут в Совбез, международное благословение играет лишь второстепенную роль. В действительности же они хотят получить содействие усилиям, финансовую и материальную поддержку", — сказал он.

Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.
В начале августа участники блока приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На прошлой неделе главы государств ЭКОВАС выступили за скорейшее начало интервенции в страну. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники штабов обороны стран — членов сообщества проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.
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Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники, мятежники в Нигере заявили заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд, что убьют президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции.
ЭКОВАС неоднократно осуществляло военные интервенции в государства — члены сообщества с целью вернуть к власти смещенных лидеров или борьбы с экстремистами. В частности, организация вмешивалась в гражданские войны в Либерии (1989-1997) и Сьерра-Леоне (1991-2002).
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
СМИ: мятежники в Нигере перебрасывают войска для защиты от вторжения
Вчера, 23:17
 
В миреНигерЛиберияСьерра-ЛеонеМохамед БазумООНПереворот в Нигере — 2023Виктория НуландГосударственный департамент США
 
 
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