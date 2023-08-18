ЭКОВАС не будет спрашивать у ООН разрешения на интервенцию в Нигер
ЭКОВАС не будет спрашивать у ООН разрешения на интервенцию в Нигер
© AP Photo / Sam MednickСотрудники правоохранительных органов в Нигере
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки не будет спрашивать у Совета безопасности ООН разрешения на военное вмешательство в дела Нигера. Об этом заявил комиссар по политическим делам, миру и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах в интервью журналу Jeune Afrique.
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"Когда мы шли в Либерию и Сьерра-Леоне, мы ничего не спрашивали у Совета безопасности. Мы проинформировали его постфактум. Так зачем нам (советоваться с Совбезом организации. — Прим. ред.) сейчас? Добавлю, что я хорошо знаю ООН и что в большинстве случаев, когда африканские страны говорят, что идут в Совбез, международное благословение играет лишь второстепенную роль. В действительности же они хотят получить содействие усилиям, финансовую и материальную поддержку", — сказал он.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.
В начале августа участники блока приняли план на случай военной интервенции в Нигер. На прошлой неделе главы государств ЭКОВАС выступили за скорейшее начало интервенции в страну. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники штабов обороны стран — членов сообщества проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов.
Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники, мятежники в Нигере заявили заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд, что убьют президента страны Мохамеда Базума в случае интервенции.
ЭКОВАС неоднократно осуществляло военные интервенции в государства — члены сообщества с целью вернуть к власти смещенных лидеров или борьбы с экстремистами. В частности, организация вмешивалась в гражданские войны в Либерии (1989-1997) и Сьерра-Леоне (1991-2002).