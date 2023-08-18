https://ria.ru/20230818/niger-1890760244.html

В Гане обсудят дату начала возможной интервенции ЭКОВАС в Нигер

В Гане обсудят дату начала возможной интервенции ЭКОВАС в Нигер - РИА Новости, 18.08.2023

В Гане обсудят дату начала возможной интервенции ЭКОВАС в Нигер

Начальники штабов обороны стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе заседания в Гане обсудят дату начала возможной интервенции в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:11

2023-08-18T10:11

2023-08-18T10:11

в мире

нигер

гана

переворот в нигере — 2023

экономическое сообщество стран западной африки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_28f143261ea2028fb96782b9c6cda99c.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Начальники штабов обороны стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе заседания в Гане обсудят дату начала возможной интервенции в Нигер, где власть захватили мятежники, сообщает французская радиостанция RFI со ссылкой на представителя организации. "Все уже готово, целью этого саммита является выбор даты интервенции", - передает радиостанция. Отмечается, что в ходе первого дня проходящей в Гане встречи начальников штабов, обсуждалось распределение резервов среди потенциальных участников операции против Нигера. "В настоящее время их как минимум пять: Нигерия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Бенин и Гвинея-Бисау", - уточняет радиостанция. По данным RFI, участники заседания в четверг не успели завершить "работу по распределению" сил в ходе предполагаемой операции, они продолжат это обсуждение в пятницу. Чрезвычайное заседание начальников штабов обороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проходит в Гане 17-18 августа. Сообщалось, что оно будет в основном посвящено доработке плана интервенции в Нигер. Ранее неназванный военный, который состоит в резервных силах ЭКОВАС, заявил RFI, что приказа о прекращении развертывания не приходило. Таким образом, активация войск всё еще в силе, несмотря на дипломатические меры сообщества. В Абудже 10 августа состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230817/niger-1890721151.html

https://ria.ru/20230817/niger-1890717972.html

нигер

гана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, гана, переворот в нигере — 2023, экономическое сообщество стран западной африки