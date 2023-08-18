https://ria.ru/20230818/niger-1890760244.html
В Гане обсудят дату начала возможной интервенции ЭКОВАС в Нигер
В Гане обсудят дату начала возможной интервенции ЭКОВАС в Нигер - РИА Новости, 18.08.2023
В Гане обсудят дату начала возможной интервенции ЭКОВАС в Нигер
Начальники штабов обороны стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе заседания в Гане обсудят дату начала возможной интервенции в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:11
2023-08-18T10:11
2023-08-18T10:11
в мире
нигер
гана
переворот в нигере — 2023
экономическое сообщество стран западной африки
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Начальники штабов обороны стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе заседания в Гане обсудят дату начала возможной интервенции в Нигер, где власть захватили мятежники, сообщает французская радиостанция RFI со ссылкой на представителя организации. "Все уже готово, целью этого саммита является выбор даты интервенции", - передает радиостанция. Отмечается, что в ходе первого дня проходящей в Гане встречи начальников штабов, обсуждалось распределение резервов среди потенциальных участников операции против Нигера. "В настоящее время их как минимум пять: Нигерия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Бенин и Гвинея-Бисау", - уточняет радиостанция. По данным RFI, участники заседания в четверг не успели завершить "работу по распределению" сил в ходе предполагаемой операции, они продолжат это обсуждение в пятницу. Чрезвычайное заседание начальников штабов обороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проходит в Гане 17-18 августа. Сообщалось, что оно будет в основном посвящено доработке плана интервенции в Нигер. Ранее неназванный военный, который состоит в резервных силах ЭКОВАС, заявил RFI, что приказа о прекращении развертывания не приходило. Таким образом, активация войск всё еще в силе, несмотря на дипломатические меры сообщества. В Абудже 10 августа состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230817/niger-1890721151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, гана, переворот в нигере — 2023, экономическое сообщество стран западной африки
В мире, Нигер, Гана, Переворот в Нигере — 2023, Экономическое сообщество стран Западной Африки
В Гане обсудят дату начала возможной интервенции ЭКОВАС в Нигер
RFI: в Гане обсудят дату начала возможной интервенции ЭКОВАС в Нигер
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Начальники штабов обороны стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе заседания в Гане обсудят дату начала возможной интервенции в Нигер, где власть захватили мятежники, сообщает французская радиостанция RFI
со ссылкой на представителя организации.
«
"Все уже готово, целью этого саммита является выбор даты интервенции", - передает радиостанция.
СМИ: мятежники в Нигере перебрасывают войска для защиты от вторжения
Отмечается, что в ходе первого дня проходящей в Гане встречи начальников штабов, обсуждалось распределение резервов среди потенциальных участников операции против Нигера.
«
"В настоящее время их как минимум пять: Нигерия
, Сенегал
, Кот-д'Ивуар
, Бенин
и Гвинея-Бисау", - уточняет радиостанция.
По данным RFI, участники заседания в четверг не успели завершить "работу по распределению" сил в ходе предполагаемой операции, они продолжат это обсуждение в пятницу.
Чрезвычайное заседание начальников штабов обороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проходит в Гане 17-18 августа. Сообщалось, что оно будет в основном посвящено доработке плана интервенции в Нигер.
Ранее неназванный военный, который состоит в резервных силах ЭКОВАС, заявил RFI, что приказа о прекращении развертывания не приходило. Таким образом, активация войск всё еще в силе, несмотря на дипломатические меры сообщества.
В Абудже
10 августа состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума
. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Эксперт заявил, что силы ЭКОВАС могут столкнуться с трудностями в Нигере