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Переоценили себя. Немцы высмеяли попытку Запада поставить Россию на колени - РИА Новости, 18.08.2023
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01:14 18.08.2023 (обновлено: 15:18 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/nemtsy-1890728015.html
Переоценили себя. Немцы высмеяли попытку Запада поставить Россию на колени
Переоценили себя. Немцы высмеяли попытку Запада поставить Россию на колени - РИА Новости, 18.08.2023
Переоценили себя. Немцы высмеяли попытку Запада поставить Россию на колени
Читатели Spiegel раскритиковали попытку Запада ослабить Россию при помощи санкций. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T01:14
2023-08-18T15:18
в мире
германия
россия
европа
санкции в отношении россии
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МОСКВА 18 авг — РИА Новости. Читатели Spiegel раскритиковали попытку Запада ослабить Россию при помощи санкций.Обозреватель издания Беньямин Биддер признал неэффективность антироссийских ограничительных мер со стороны западных стран. Немецкие читатели поддержали его мнение и осудили внешнеэкономическую политику Германии."Насколько я знаю, Россия — самый большой поставщик энергоносителей в мире. Поэтому воздействовать на нее санкциями невозможно", — написал Jens-zxG7fND7R."Большей наивности и переоценки своих возможностей трудно себе представить!" — добавил RMuanN4."Зачем нам, немцам, наносить непоправимый вред нашей экономике подобными бессмысленными мерами?" — возмутился Buchbinder_Wanniger."Запад должен, наконец, понять, что даже тысячью санкционных пакетов невозможно поставить на колени самое большое государство на Земле", — подытожил пользователь Marx_Staedter.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как подчеркивал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230809/ekonomika-1889042331.html
https://ria.ru/20230817/sanktsii-1890516355.html
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в мире, германия, россия, европа, санкции в отношении россии
В мире, Германия, Россия, Европа, Санкции в отношении России
Переоценили себя. Немцы высмеяли попытку Запада поставить Россию на колени

Читатели Spiegel заявили о вреде антироссийских санкций для немцев

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 18 авг — РИА Новости. Читатели Spiegel раскритиковали попытку Запада ослабить Россию при помощи санкций.
Обозреватель издания Беньямин Биддер признал неэффективность антироссийских ограничительных мер со стороны западных стран. Немецкие читатели поддержали его мнение и осудили внешнеэкономическую политику Германии.
"Насколько я знаю, Россия — самый большой поставщик энергоносителей в мире. Поэтому воздействовать на нее санкциями невозможно", — написал Jens-zxG7fND7R.
"Большей наивности и переоценки своих возможностей трудно себе представить!" — добавил RMuanN4.
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"Зачем нам, немцам, наносить непоправимый вред нашей экономике подобными бессмысленными мерами?" — возмутился Buchbinder_Wanniger.
«
"Запад должен, наконец, понять, что даже тысячью санкционных пакетов невозможно поставить на колени самое большое государство на Земле", — подытожил пользователь Marx_Staedter.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как подчеркивал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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