https://ria.ru/20230818/nemtsy-1890728015.html

Переоценили себя. Немцы высмеяли попытку Запада поставить Россию на колени

Переоценили себя. Немцы высмеяли попытку Запада поставить Россию на колени - РИА Новости, 18.08.2023

Переоценили себя. Немцы высмеяли попытку Запада поставить Россию на колени

Читатели Spiegel раскритиковали попытку Запада ослабить Россию при помощи санкций. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T01:14

2023-08-18T01:14

2023-08-18T15:18

в мире

германия

россия

европа

санкции в отношении россии

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МОСКВА 18 авг — РИА Новости. Читатели Spiegel раскритиковали попытку Запада ослабить Россию при помощи санкций.Обозреватель издания Беньямин Биддер признал неэффективность антироссийских ограничительных мер со стороны западных стран. Немецкие читатели поддержали его мнение и осудили внешнеэкономическую политику Германии."Насколько я знаю, Россия — самый большой поставщик энергоносителей в мире. Поэтому воздействовать на нее санкциями невозможно", — написал Jens-zxG7fND7R."Большей наивности и переоценки своих возможностей трудно себе представить!" — добавил RMuanN4."Зачем нам, немцам, наносить непоправимый вред нашей экономике подобными бессмысленными мерами?" — возмутился Buchbinder_Wanniger."Запад должен, наконец, понять, что даже тысячью санкционных пакетов невозможно поставить на колени самое большое государство на Земле", — подытожил пользователь Marx_Staedter.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как подчеркивал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230809/ekonomika-1889042331.html

https://ria.ru/20230817/sanktsii-1890516355.html

германия

россия

европа

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, россия, европа, санкции в отношении россии