Рейтинг@Mail.ru
НАТО вернулась к схемам холодной войны, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/nato-1890806890.html
НАТО вернулась к схемам холодной войны, заявили в Минобороны России
НАТО вернулась к схемам холодной войны, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 18.08.2023
НАТО вернулась к схемам холодной войны, заявили в Минобороны России
Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. Об этом в ходе выступления на проходящем в Минске II Международном... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:34
2023-08-18T12:34
виктор горемыкин
россия
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_295a113d306153c6136b0e2ae31b9719.jpg
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. Об этом в ходе выступления на проходящем в Минске II Международном антифашистском конгрессе заявил заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин. "На саммите [НАТО] в Вильнюсе в июле 2023 года Североатлантический блок окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. В документах саммита Россия названа "самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса". Коллективный Запад не готов мириться с формированием многополярного мира, намерен отстаивать свою гегемонию всеми средствами, в том числе военными", - сказал он. Горемыкин напомнил о принятом в НАТО решении о развертывании в месячный срок при наличии угрозы одной из стран альянса трехсоттысячной группировки блока с возможностью передовым формированиям вступить в боевые действия в течение трех дней. "Предусмотрены меры по долгосрочной поддержке Украины и модернизации украинской армии под стандарты НАТО. Киеву даны обещания о снабжении все более современным и дальнобойным оружием", - отметил генерал-полковник. Заместитель министра обороны указал на то, что коллективный Запад продолжает накачивать киевский режим оружием, заставляет Киев вести самоубийственные контрнаступательные действия, демонстрировать тактические успехи, несмотря на большие потери в живой силе и технике, делает все для затягивания и эскалации конфликта. "НАТО использует украинский кризис как повод для наращивания своих группировок. Запущен очередной этап расширения альянса. В Восточной и Центральной Европе модернизируется военная инфраструктура, размещается ударное вооружение. Об усилении военного присутствия на востоке страны у границ Беларуси и России заявило генеральное командование Польши", - указал он. Горемыкин заявил, что в условиях крайне резкого обострения угроз и активности НАТО вблизи границ Союзного государства Москва и Минск вынуждены принимать ответные меры. "Важнейшей из них является размещение нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь. Белорусской стороне передан оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты в ядерном оснащении. Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия", - сказал он, напомнив слова президента России Владимира Путина о том, что на попытки агрессии против Минска Москва ответит всеми имеющимися у нее средствами.
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890711204.html
https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_310:332:2598:2048_1920x0_80_0_0_c7541ca57c0598f9384fb3f2f759631e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор горемыкин, россия, нато, в мире
Виктор Горемыкин, Россия, НАТО, В мире
НАТО вернулась к схемам холодной войны, заявили в Минобороны России

Горемыкин: НАТО окончательно вернулась к схемам холодной войны

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. Об этом в ходе выступления на проходящем в Минске II Международном антифашистском конгрессе заявил заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.
«
"На саммите [НАТО] в Вильнюсе в июле 2023 года Североатлантический блок окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. В документах саммита Россия названа "самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса". Коллективный Запад не готов мириться с формированием многополярного мира, намерен отстаивать свою гегемонию всеми средствами, в том числе военными", - сказал он.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Лукашенко: противостояние НАТО с Россией чревато ядерной войной
Вчера, 21:22
Горемыкин напомнил о принятом в НАТО решении о развертывании в месячный срок при наличии угрозы одной из стран альянса трехсоттысячной группировки блока с возможностью передовым формированиям вступить в боевые действия в течение трех дней. "Предусмотрены меры по долгосрочной поддержке Украины и модернизации украинской армии под стандарты НАТО. Киеву даны обещания о снабжении все более современным и дальнобойным оружием", - отметил генерал-полковник.
Заместитель министра обороны указал на то, что коллективный Запад продолжает накачивать киевский режим оружием, заставляет Киев вести самоубийственные контрнаступательные действия, демонстрировать тактические успехи, несмотря на большие потери в живой силе и технике, делает все для затягивания и эскалации конфликта.
«
"НАТО использует украинский кризис как повод для наращивания своих группировок. Запущен очередной этап расширения альянса. В Восточной и Центральной Европе модернизируется военная инфраструктура, размещается ударное вооружение. Об усилении военного присутствия на востоке страны у границ Беларуси и России заявило генеральное командование Польши", - указал он.
Горемыкин заявил, что в условиях крайне резкого обострения угроз и активности НАТО вблизи границ Союзного государства Москва и Минск вынуждены принимать ответные меры.
«
"Важнейшей из них является размещение нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь. Белорусской стороне передан оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты в ядерном оснащении. Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия", - сказал он, напомнив слова президента России Владимира Путина о том, что на попытки агрессии против Минска Москва ответит всеми имеющимися у нее средствами.
Посетители у самоходной гаубицы Мста-С на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 в конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Россия дает мастер-класс по войне с НАТО
16 августа, 08:00
 
Виктор ГоремыкинРоссияНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала