https://ria.ru/20230818/nato-1890806890.html

НАТО вернулась к схемам холодной войны, заявили в Минобороны России

НАТО вернулась к схемам холодной войны, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 18.08.2023

НАТО вернулась к схемам холодной войны, заявили в Минобороны России

Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. Об этом в ходе выступления на проходящем в Минске II Международном... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:34

2023-08-18T12:34

2023-08-18T12:34

виктор горемыкин

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нато

в мире

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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Североатлантический альянс окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. Об этом в ходе выступления на проходящем в Минске II Международном антифашистском конгрессе заявил заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин. "На саммите [НАТО] в Вильнюсе в июле 2023 года Североатлантический блок окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. В документах саммита Россия названа "самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса". Коллективный Запад не готов мириться с формированием многополярного мира, намерен отстаивать свою гегемонию всеми средствами, в том числе военными", - сказал он. Горемыкин напомнил о принятом в НАТО решении о развертывании в месячный срок при наличии угрозы одной из стран альянса трехсоттысячной группировки блока с возможностью передовым формированиям вступить в боевые действия в течение трех дней. "Предусмотрены меры по долгосрочной поддержке Украины и модернизации украинской армии под стандарты НАТО. Киеву даны обещания о снабжении все более современным и дальнобойным оружием", - отметил генерал-полковник. Заместитель министра обороны указал на то, что коллективный Запад продолжает накачивать киевский режим оружием, заставляет Киев вести самоубийственные контрнаступательные действия, демонстрировать тактические успехи, несмотря на большие потери в живой силе и технике, делает все для затягивания и эскалации конфликта. "НАТО использует украинский кризис как повод для наращивания своих группировок. Запущен очередной этап расширения альянса. В Восточной и Центральной Европе модернизируется военная инфраструктура, размещается ударное вооружение. Об усилении военного присутствия на востоке страны у границ Беларуси и России заявило генеральное командование Польши", - указал он. Горемыкин заявил, что в условиях крайне резкого обострения угроз и активности НАТО вблизи границ Союзного государства Москва и Минск вынуждены принимать ответные меры. "Важнейшей из них является размещение нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь. Белорусской стороне передан оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты в ядерном оснащении. Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия", - сказал он, напомнив слова президента России Владимира Путина о том, что на попытки агрессии против Минска Москва ответит всеми имеющимися у нее средствами.

https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890711204.html

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

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виктор горемыкин, россия, нато, в мире