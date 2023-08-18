https://ria.ru/20230818/naemnik-1890898122.html

Воевавший за Киев британский наемник пропал без вести на Украине, пишут СМИ

Воевавший за Киев британский наемник пропал без вести на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2023

Воевавший за Киев британский наемник пропал без вести на Украине, пишут СМИ

Воевавший на стороне Киева бывший парашютист из Великобритании Дэниел Берк, который затем работал спасателем на передовой, пропал без вести на Украине, сообщает РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:59

2023-08-18T16:59

2023-08-18T16:59

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Воевавший на стороне Киева бывший парашютист из Великобритании Дэниел Берк, который затем работал спасателем на передовой, пропал без вести на Украине, сообщает газета Daily Telegraph. По данным издания, 36-летний выходец из Манчестера служил в парашютно-десантном полку британской армии, в том числе в Афганистане. После работал строителем, затем отправился в Сирию к курдским бойцам, воевавшим против ИГ*. По возвращении на родину Берк был обвинен в оказании помощи курдским отрядам YPG в планировании терактов против Турции и провел под стражей семь месяцев, в итоге дело было прекращено. В 2022 году он приехал на Украину, организовав собственное подразделение "Темные ангелы", однако затем перестал участвовать в боевых действиях и начал помогать в эвакуации из прифронтовой зоны. Берк жил в квартире в городе Запорожье. Он не выходит на связь уже неделю. Украинская полиция проводит расследование, МИД Великобритании находится в контакте с его семьей. "С тех пор люди заходили в его квартиру, и все его вещи там: ноутбук и все остальное. Исходя из этого, мы думаем, что, возможно, он пропал в самом Запорожье, а не на передовой", - заявил газете один из товарищей Берка.* Террористическая группировка, запрещенная в России

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в мире, украина, великобритания