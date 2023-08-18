https://ria.ru/20230818/mvd-1890868357.html

В Якутии сотрудник полиции 16 лет служил по поддельному диплому

В Якутии сотрудник полиции 16 лет служил по поддельному диплому - РИА Новости, 18.08.2023

В Якутии сотрудник полиции 16 лет служил по поддельному диплому

Шестнадцать лет сотрудник МВД в Якутии работал по поддельному диплому, его уволили по результатам служебной проверки, сообщает пресс-служба МВД России по... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:47

2023-08-18T15:47

2023-08-18T15:54

происшествия

россия

республика саха (якутия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

ЯКУТСК, 18 авг - РИА Новости. Шестнадцать лет сотрудник МВД в Якутии работал по поддельному диплому, его уволили по результатам служебной проверки, сообщает пресс-служба МВД России по региону. Пользователи одной из соцсетей распространили информацию о том, что руководителя центра информационных связей и защиты информации МВД России по Якутии уволили с работы после того, как выяснилось о том, что он работал по поддельному диплому о высшем образовании. Мужчина сознался, что корочку ему подарила супруга на день рождения. В МВД подтвердили достоверность информации. "Оперативниками собственной безопасности МВД по Республике Саха (Якутия) выявлен факт противоправного деяния, совершенный бывшим руководителем подразделения информационных технологий, связи и защиты информации. Установлено, что при приеме на службу в органы внутренних дел в 2007 году он предоставил подложный документ об окончании образовательного учреждения и использовал его в период службы. По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям в июле 2023 года", - рассказали в пресс-службе. Следственными органами принято процессуальное решение. "При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке", - добавили пресс-службе.

https://ria.ru/20230706/politseyskie-1882486725.html

россия

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, республика саха (якутия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)