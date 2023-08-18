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В Якутии сотрудник полиции 16 лет служил по поддельному диплому - РИА Новости, 18.08.2023
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15:47 18.08.2023 (обновлено: 15:54 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/mvd-1890868357.html
В Якутии сотрудник полиции 16 лет служил по поддельному диплому
В Якутии сотрудник полиции 16 лет служил по поддельному диплому - РИА Новости, 18.08.2023
В Якутии сотрудник полиции 16 лет служил по поддельному диплому
Шестнадцать лет сотрудник МВД в Якутии работал по поддельному диплому, его уволили по результатам служебной проверки, сообщает пресс-служба МВД России по... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:47
2023-08-18T15:54
происшествия
россия
республика саха (якутия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯКУТСК, 18 авг - РИА Новости. Шестнадцать лет сотрудник МВД в Якутии работал по поддельному диплому, его уволили по результатам служебной проверки, сообщает пресс-служба МВД России по региону. Пользователи одной из соцсетей распространили информацию о том, что руководителя центра информационных связей и защиты информации МВД России по Якутии уволили с работы после того, как выяснилось о том, что он работал по поддельному диплому о высшем образовании. Мужчина сознался, что корочку ему подарила супруга на день рождения. В МВД подтвердили достоверность информации. "Оперативниками собственной безопасности МВД по Республике Саха (Якутия) выявлен факт противоправного деяния, совершенный бывшим руководителем подразделения информационных технологий, связи и защиты информации. Установлено, что при приеме на службу в органы внутренних дел в 2007 году он предоставил подложный документ об окончании образовательного учреждения и использовал его в период службы. По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям в июле 2023 года", - рассказали в пресс-службе. Следственными органами принято процессуальное решение. "При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке", - добавили пресс-службе.
https://ria.ru/20230706/politseyskie-1882486725.html
россия
республика саха (якутия)
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происшествия, россия, республика саха (якутия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Якутии сотрудник полиции 16 лет служил по поддельному диплому

В Якутии уволили сотрудника МВД, с 2007 года служившего по поддельному диплому

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 авг - РИА Новости. Шестнадцать лет сотрудник МВД в Якутии работал по поддельному диплому, его уволили по результатам служебной проверки, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
Пользователи одной из соцсетей распространили информацию о том, что руководителя центра информационных связей и защиты информации МВД России по Якутии уволили с работы после того, как выяснилось о том, что он работал по поддельному диплому о высшем образовании. Мужчина сознался, что корочку ему подарила супруга на день рождения.
В МВД подтвердили достоверность информации. "Оперативниками собственной безопасности МВД по Республике Саха (Якутия) выявлен факт противоправного деяния, совершенный бывшим руководителем подразделения информационных технологий, связи и защиты информации. Установлено, что при приеме на службу в органы внутренних дел в 2007 году он предоставил подложный документ об окончании образовательного учреждения и использовал его в период службы. По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям в июле 2023 года", - рассказали в пресс-службе.
Следственными органами принято процессуальное решение. "При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке", - добавили пресс-службе.
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ПроисшествияРоссияРеспублика Саха (Якутия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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