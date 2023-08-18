https://ria.ru/20230818/msp-1890800990.html

Субъекты МСП получили почти 80 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов

Субъекты МСП получили почти 80 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов - РИА Новости, 18.08.2023

Субъекты МСП получили почти 80 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов

С начала 2023 года льготные кредиты на инвестиционные цели одобрены 658 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на общую сумма 79,4 миллиарда... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:17

2023-08-18T12:17

2023-08-18T12:17

россия

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. С начала 2023 года льготные кредиты на инвестиционные цели одобрены 658 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на общую сумма 79,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. "Основное количество одобренных заявок –– от представителей малого и микробизнеса, которым всегда было непросто получить на развитие средства на выгодных условиях. В общей сложности на компании из этих двух секторов пришлось 549 соглашений на сумму почти 58 млрд рублей", — цитирует пресс-служба министерства экономического развития России слова заместителя министра Татьяны Илюшниковой. Программа льготного инвесткредитования была запущена в августе прошлого года благодаря совмещению льготного кредитования в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", а также программы стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП (КМСП). "Наибольший объем привлеченных льготных средств зафиксирован в обрабатывающем производстве — свыше 47 миллиардов рублей. В сфере транспортировки и хранения этот показатель превысил 22 миллиарда рублей. МСП в гостиничном бизнесе получили более девяти миллиардов рублей в виде льготных кредитов. Работающие в сфере научно-технической деятельности предприятия привлекли в банках почти один миллиард рублей", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе. Первую пятерку регионов по объемам льготного инвестиционного кредитования МСП с начала 2023 года возглавляет Республика Татарстан (6,2 миллиарда рублей). Следом за ней идут Москва (6,1 миллиарда рублей), Новосибирская область (4,8 миллиарда рублей), Свердловская область (4,7 миллиарда рублей) и Пермский край (3,6 миллиарда рублей), говорится в сообщении. "Мы видим востребованность программы, она позволяет компаниям, которые способствуют структурной трансформации экономики, получать льготные и длинные инвестиционные кредиты", — привели в пресс-службе Банка России цитату члена совета директоров Михаила Мамута. В настоящее время получить по программе льготные кредиты от 50 миллионов рублей могут предприятия малого и среднего бизнеса из приоритетных сфер: обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, профессиональной научной и технической деятельности, а также предприниматели СКФО и ДВФО сферы транспортировки и хранения. Ставка по программе зависит от величины ключевой ставки и на текущий момент составляет 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230811/servisy-1889484765.html

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россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич