Субъекты МСП получили почти 80 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. С начала 2023 года льготные кредиты на инвестиционные цели одобрены 658 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на общую сумма 79,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
"Основное количество одобренных заявок –– от представителей малого и микробизнеса, которым всегда было непросто получить на развитие средства на выгодных условиях. В общей сложности на компании из этих двух секторов пришлось 549 соглашений на сумму почти 58 млрд рублей", — цитирует пресс-служба министерства экономического развития России слова заместителя министра Татьяны Илюшниковой.
Программа льготного инвесткредитования была запущена в августе прошлого года благодаря совмещению льготного кредитования в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", а также программы стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП (КМСП).
"Наибольший объем привлеченных льготных средств зафиксирован в обрабатывающем производстве — свыше 47 миллиардов рублей. В сфере транспортировки и хранения этот показатель превысил 22 миллиарда рублей. МСП в гостиничном бизнесе получили более девяти миллиардов рублей в виде льготных кредитов. Работающие в сфере научно-технической деятельности предприятия привлекли в банках почти один миллиард рублей", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.
Первую пятерку регионов по объемам льготного инвестиционного кредитования МСП с начала 2023 года возглавляет Республика Татарстан (6,2 миллиарда рублей). Следом за ней идут Москва (6,1 миллиарда рублей), Новосибирская область (4,8 миллиарда рублей), Свердловская область (4,7 миллиарда рублей) и Пермский край (3,6 миллиарда рублей), говорится в сообщении.
"Мы видим востребованность программы, она позволяет компаниям, которые способствуют структурной трансформации экономики, получать льготные и длинные инвестиционные кредиты", — привели в пресс-службе Банка России цитату члена совета директоров Михаила Мамута.
В настоящее время получить по программе льготные кредиты от 50 миллионов рублей могут предприятия малого и среднего бизнеса из приоритетных сфер: обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, профессиональной научной и технической деятельности, а также предприниматели СКФО и ДВФО сферы транспортировки и хранения. Ставка по программе зависит от величины ключевой ставки и на текущий момент составляет 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, пояснили в пресс-службе.