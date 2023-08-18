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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.08.2023
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14:58 18.08.2023 (обновлено: 15:00 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/moskva-1890847010.html
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 18.08.2023
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, сообщил в Telegram-канале заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:58
2023-08-18T15:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
мосводосток
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, сообщил в Telegram-канале заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, сегодня после 15.00 в столице ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад", - заявил он. Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. "Специалисты Комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой", - добавил Бирюков. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Бирюков призвал москвичей при ухудшении погоды быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосводосток
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет по Садовому кольцу во время сильного дождя в Москве
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобиль едет по Садовому кольцу во время сильного дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, сообщил в Telegram-канале заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Согласно данным синоптиков, сегодня после 15.00 в столице ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад", - заявил он.
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Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.
«
"Специалисты Комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой", - добавил Бирюков.
Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.
Бирюков призвал москвичей при ухудшении погоды быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
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