Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет по Садовому кольцу во время сильного дождя в Москве
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время сильного дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, сообщил в Telegram-канале заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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"Согласно данным синоптиков, сегодня после 15.00 в столице ожидаются сильный дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад", - заявил он.
Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.
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"Специалисты Комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады "Мосводостока" с водооткачивающей техникой", - добавил Бирюков.
Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.
Бирюков призвал москвичей при ухудшении погоды быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.