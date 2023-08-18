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СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК - РИА Новости, 18.08.2023
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14:27 18.08.2023 (обновлено: 15:06 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/moskva-1890837815.html
СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК
СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК - РИА Новости, 18.08.2023
СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК
Двое мужчин напали на журналистов ВГТРК на юге Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГСУСК по столице. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:27
2023-08-18T15:06
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вгтрк
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Двое мужчин напали на журналистов ВГТРК на юге Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГСУСК по столице."Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", — указало ведомство.Отмечается, что инцидент произошел 17 августа, когда съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" снимала репортаж о "профессиональных соседях". По версии следствия, в какой-то момент двое мужчин напали на сотрудников телекомпании.В ведомстве отметили, что они уже задержаны.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), вгтрк
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ВГТРК
СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК

СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Двое мужчин напали на журналистов ВГТРК на юге Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГСУСК по столице.
"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", — указало ведомство.
Отмечается, что инцидент произошел 17 августа, когда съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" снимала репортаж о "профессиональных соседях". По версии следствия, в какой-то момент двое мужчин напали на сотрудников телекомпании.
В ведомстве отметили, что они уже задержаны.
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВГТРК
 
 
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