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СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК

СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК - РИА Новости, 18.08.2023

СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК

Двое мужчин напали на журналистов ВГТРК на юге Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГСУСК по столице. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:27

2023-08-18T14:27

2023-08-18T15:06

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вгтрк

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Двое мужчин напали на журналистов ВГТРК на юге Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГСУСК по столице."Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", — указало ведомство.Отмечается, что инцидент произошел 17 августа, когда съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" снимала репортаж о "профессиональных соседях". По версии следствия, в какой-то момент двое мужчин напали на сотрудников телекомпании.В ведомстве отметили, что они уже задержаны.

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