https://ria.ru/20230818/moldaviya-1890827573.html

Молдавского посла вызвали в российский МИД

Молдавского посла вызвали в российский МИД - РИА Новости, 18.08.2023

Молдавского посла вызвали в российский МИД

Москва закрывает въезд нескольким официальным лицами из Молдавии в качестве ответа на решение Кишинева сократить численность сотрудников российских... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:56

2023-08-18T13:56

2023-08-18T15:55

политика

молдавия

россия

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Москва закрывает въезд нескольким официальным лицами из Молдавии в качестве ответа на решение Кишинева сократить численность сотрудников российских загранучреждений. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.По данным ведомства, 18 августа в МИД России был вызван посол Республики Молдова Лилиан Дарий, ему был заявлен протест в связи с "ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии".Министерство отметило, что этот шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений и является недружественным."Лилиану Дарию сообщено, что в качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова", - говорится в заявлении МИД РФ.В понедельник 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского диппредставительства. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" о якобы шпионских действиях России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.В МИД РФ это назвали недружественным шагом, который будет иметь последствия для двусторонних отношений и отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении консульской помощи будут снижены.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.

https://ria.ru/20230814/vysylka-1890059679.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, молдавия, россия